Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και συμμετείχαν πάνω από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και αρκετά αεροσκάφη.

28 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Ένα ακόμα χτύπημα κατά των ναρκωτικών είχαμε στο Μεξικό από την Κυβέρνηση, καθώς οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν τον Αούδιας Φλόρες, γνωστό ως «El Jardinero» (ο κηπουρός, στα ελληνικά), έναν από τους κορυφαίους αρχηγούς του ισχυρού καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG), στη δυτική πολιτεία Ναγιαρίτ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουχ.

Ο Φλόρες, περιφερειακός διοικητής με έλεγχο μεγάλων εκτάσεων του καρτέλ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «El Mencho», ο οποίος ηγείτο του καρτέλ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας τον Φεβρουάριο.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, που ηγήθηκε της επιχείρησης, οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν ένα καταφύγιο στην περιοχή Ελ Μιραδόρ, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου ο Φλόρες προστατευόταν από περίπου 30 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ένοπλους.

Οι συνοδοί του επιχείρησαν να διασκορπιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή, ωστόσο ο Φλόρες εντοπίστηκε, ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε αποστραγγιστικό χαντάκι. «Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανέφερε το Ναυτικό.

