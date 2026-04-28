Τραμπ: Σάρωσαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα social για «στημένη επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον

Το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από εκδήλωση, άνοιξε ξανά τον δρόμο για ένα κύμα παραπληροφόρησης στα social media. Μέσα σε λίγες ώρες, αβάσιμοι ισχυρισμοί περί «στημένης επίθεσης» κατέκλυσαν το διαδίκτυο, εντείνοντας τη σύγχυση γύρω από ένα ήδη φορτισμένο γεγονός.

Τραμπ: Σάρωσαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα social για «στημένη επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον
28 Απρ. 2026 11:26
Νέο κύμα παραπληροφόρησης προκάλεσε στις ΗΠΑ το πρόσφατο περιστατικό με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με θεωρίες συνωμοσίας να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από την εκδήλωση όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ σύμφωνα με το FBI ένας 31χρονος άνδρας επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα και πιστόλι.

Μέσα σε λίγες ώρες από το συμβάν, στο X και σε άλλες πλατφόρμες άρχισαν να διακινούνται ισχυρισμοί ότι η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη. Οι πιο ακραίες εκδοχές υποστήριζαν, χωρίς κανένα τεκμήριο, ότι το περιστατικό οργανώθηκε για πολιτικό όφελος, είτε για να προκαλέσει κύμα συμπάθειας υπέρ του Τραμπ είτε για να ενισχυθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από την πρόταση για νέα αίθουσα εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Το Associated Press και ρεπορτάζ που αναπαράγουν το fact-check του AFP σημειώνουν καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Διαβάστε επίσης: Ρούμπιο: «Ο Τραμπ θα τοποθετηθεί πολύ σύντομα για την πρόταση του Ιράν»

Η παραπληροφόρηση αυτή δεν εμφανίστηκε στο κενό. Σύμφωνα με το AP, οι θεωρίες συνωμοσίας απλώθηκαν γρήγορα σε διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η δυσπιστία προς τους θεσμούς, η υπερβολική ταχύτητα της online ενημέρωσης και η ανάγκη για άμεσες «εξηγήσεις» σε σοκαριστικά γεγονότα δημιουργούν ιδανικό έδαφος για τέτοιες αφηγήσεις. Το ίδιο μοτίβο είχε καταγραφεί και μετά τις προηγούμενες απόπειρες κατά του Τραμπ το 2024, όταν είχαν κυκλοφορήσει παρόμοιοι, επίσης αναπόδεικτοι, ισχυρισμοί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η λεγόμενη «οικονομία» της παραπληροφόρησης. Όσο πιο εντυπωσιακός ή ακραίος είναι ένας ισχυρισμός, τόσο ευκολότερα πολλαπλασιάζεται στο ψηφιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν στηρίζεται σε γεγονότα. Αυτή η λογική ενισχύει περιεχόμενο που τραβά την προσοχή, αλλά αποδυναμώνει τη σοβαρή δημόσια συζήτηση και θολώνει τη διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και την κατασκευή εντυπώσεων.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί «στημένης επίθεσης», ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται επισήμως ως σοβαρή απόπειρα κατά του προέδρου. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη συνδέσει το περιστατικό με το ευρύτερο κλίμα πολιτικής βίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα κενά ασφαλείας και τα κίνητρα του κατηγορούμενου.

Το νέο αυτό επεισόδιο δείχνει πόσο γρήγορα ένα γεγονός υψηλής έντασης μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης όχι μόνο για την πολιτική, αλλά και για την ίδια την αλήθεια. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο: πριν ακόμη ξεκαθαρίσουν τα πραγματικά δεδομένα, οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν ήδη προλάβει να χτίσουν το δικό τους κοινό.

12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
