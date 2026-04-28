Τραμπ: Σάρωσαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα social για «στημένη επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον

Νέο κύμα παραπληροφόρησης προκάλεσε στις ΗΠΑ το πρόσφατο περιστατικό με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με θεωρίες συνωμοσίας να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από την εκδήλωση όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ σύμφωνα με το FBI ένας 31χρονος άνδρας επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα και πιστόλι.

Μέσα σε λίγες ώρες από το συμβάν, στο X και σε άλλες πλατφόρμες άρχισαν να διακινούνται ισχυρισμοί ότι η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη. Οι πιο ακραίες εκδοχές υποστήριζαν, χωρίς κανένα τεκμήριο, ότι το περιστατικό οργανώθηκε για πολιτικό όφελος, είτε για να προκαλέσει κύμα συμπάθειας υπέρ του Τραμπ είτε για να ενισχυθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από την πρόταση για νέα αίθουσα εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Το Associated Press και ρεπορτάζ που αναπαράγουν το fact-check του AFP σημειώνουν καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η παραπληροφόρηση αυτή δεν εμφανίστηκε στο κενό. Σύμφωνα με το AP, οι θεωρίες συνωμοσίας απλώθηκαν γρήγορα σε διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η δυσπιστία προς τους θεσμούς, η υπερβολική ταχύτητα της online ενημέρωσης και η ανάγκη για άμεσες «εξηγήσεις» σε σοκαριστικά γεγονότα δημιουργούν ιδανικό έδαφος για τέτοιες αφηγήσεις. Το ίδιο μοτίβο είχε καταγραφεί και μετά τις προηγούμενες απόπειρες κατά του Τραμπ το 2024, όταν είχαν κυκλοφορήσει παρόμοιοι, επίσης αναπόδεικτοι, ισχυρισμοί.

Lying about stupid shit like whether you fell down during a very chaotic situation is why half the internet believes the whole thing was staged https://t.co/To8OBVfedj — Mike Nellis (@MikeNellis) April 26, 2026

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η λεγόμενη «οικονομία» της παραπληροφόρησης. Όσο πιο εντυπωσιακός ή ακραίος είναι ένας ισχυρισμός, τόσο ευκολότερα πολλαπλασιάζεται στο ψηφιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν στηρίζεται σε γεγονότα. Αυτή η λογική ενισχύει περιεχόμενο που τραβά την προσοχή, αλλά αποδυναμώνει τη σοβαρή δημόσια συζήτηση και θολώνει τη διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και την κατασκευή εντυπώσεων.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί «στημένης επίθεσης», ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται επισήμως ως σοβαρή απόπειρα κατά του προέδρου. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη συνδέσει το περιστατικό με το ευρύτερο κλίμα πολιτικής βίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα κενά ασφαλείας και τα κίνητρα του κατηγορούμενου.

It’s absolutely wild that there is a non-zero chance that the Trump administration would stage a shooting to manufacture public support for a ballroom. https://t.co/OJbyFZSip5 — James Li (@5149jamesli) April 26, 2026

Το νέο αυτό επεισόδιο δείχνει πόσο γρήγορα ένα γεγονός υψηλής έντασης μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης όχι μόνο για την πολιτική, αλλά και για την ίδια την αλήθεια. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο: πριν ακόμη ξεκαθαρίσουν τα πραγματικά δεδομένα, οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν ήδη προλάβει να χτίσουν το δικό τους κοινό.

