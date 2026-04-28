Ρούμπιο: «Ο Τραμπ θα τοποθετηθεί πολύ σύντομα για την πρόταση του Ιράν»

Με τις συζητήσεις να συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξετάσει την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν που διανύει πλέον τον τρίτο μήνα, έχοντας προκαλέσει χιλιάδες θύματα στη Μέση Ανατολή και σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές αγορές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα τοποθετηθεί «πολύ σύντομα», υπογραμμίζοντας πως οι «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον παραμένουν σαφείς, με βασικό στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη — κάτι που το Ιράν διαψεύδει διαχρονικά.

Οι εμπόλεμες πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός γύρω στις 7 Απριλίου, ωστόσο οι εχθροπραξίες ενδέχεται να επανεκκινήσουν αν δεν υπάρξει νέα συμφωνία για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί μια ενδιάμεση συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αφήνοντας για αργότερα τις πιο σύνθετες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ωστόσο, επιμένει να διατηρήσει έναν βαθμό ελέγχου στη ναυσιπλοΐα, κάτι που η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποδεχθεί.

«Καλύτερη απ’ όσο αναμενόταν» η πρόταση του Ιράν, είπε ο Ρούμπιο, αλλά…

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση «καλύτερη από ό,τι αναμενόταν», επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το πρόσωπο που την κατέθεσε είχε την αρμοδιότητα, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις περί εσωτερικών διαφωνιών στην ιρανική ηγεσία.

«Νομίζω ότι προσπαθούν σοβαρά να βρουν τρόπο να κερδίσουν περισσότερο χρόνο», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Είναι πολύ έμπειροι διαπραγματευτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, θα τους εμποδίζει οριστικά να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου σε οποιαδήποτε στιγμή».

Την ίδια ώρα, τα Στενά του Ορμούζ — από το οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου — παραμένουν ουσιαστικά μπλοκαρισμένα. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό ενός μήνα.

Η παρατεταμένη κρίση προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια διεθνώς, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική στάση και να εκφράζει αμφιβολίες για τη στρατηγική τους.

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν δύσκολες, καθώς μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

