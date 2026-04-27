ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και οπλοκατοχή κατηγορείται ο Κόουλ Τόμας Άλεν

27 Απρ. 2026 22:00
Pelop News

Στις ΗΠΑ επίσημα πλέον ο 31χρονος που συνελήφθη για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, έγινε γνωστό σήμερα (27/04/2026).

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, που συνελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίθεσή του στο δείπνο και αφού πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον.

Φορούσε μπλε στολή φυλακής και ήταν περιστοιχισμένος από αστυνομικούς.

Ο Guardian αναφέρει ότι ο Άλεν δεν απάντησε για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Στο εδώλιο είπε πάντως ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Αν καταδικαστεί η ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.

Ο δικαστής έκανε μάλιστα δεκτό το αίτημα των εισαγγελέων να κρατηθεί προσωρινά ο Άλεν στη φυλακή, ενώ έχει προγραμματιστεί ακρόαση για την Πέμπτη σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής του.

