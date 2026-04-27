«Άδειασμα» από Βανς σε Πεντάγωνο: Τρόμος για άδεια οπλοστάσια λόγω Ιράν

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του The Atlantic, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανησυχεί ότι κρίσιμα πυρομαχικά ενδέχεται να εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι δημοσίως παραδέχεται η στρατιωτική ηγεσία

27 Απρ. 2026 21:05
Φαίνεται ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και ανησυχία για το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φέρεται να εκφράζει, σε ιδιωτικές συνομιλίες, σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο που το Πεντάγωνο παρουσιάζει την πορεία του πολέμου στο Ιράν, ιδιαίτερα ως προς τους ισχυρισμούς ότι τα αμερικανικά οπλικά αποθέματα παραμένουν σε «ισχυρό» επίπεδο ενώ αυτές οι ανησυχίες φτάνουν στα αυτά του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του The Atlantic, ο αντιπρόεδρος ανησυχεί ότι κρίσιμα πυρομαχικά ενδέχεται να εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι δημοσίως παραδέχεται η στρατιωτική ηγεσία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε άλλες διεθνείς κρίσεις.

Από την πλευρά τους, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ανώτατοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων επιμένουν ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή και ότι η στρατιωτική εκστρατεία εξελίσσεται με επιτυχία.

Ωστόσο, εσωτερικές εκτιμήσεις φαίνεται να σκιαγραφούν μια πιο σύνθετη εικόνα: το Ιράν διατηρεί σημαντικό μέρος της στρατιωτικής του ισχύος, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη καταναλώσει σημαντικές ποσότητες στρατηγικών όπλων.

Ο Βανς, αν και δεν έχει κατηγορήσει ανοιχτά τη στρατιωτική ηγεσία για παραπληροφόρηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να αμφισβητεί την ακρίβεια των διαθέσιμων στοιχείων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνεχίζει να πιέζει για πιο αξιόπιστες και λεπτομερείς αξιολογήσεις της κατάστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διαθεσιμότητα προηγμένων πυραυλικών συστημάτων, ζήτημα που έχει θέσει απευθείας στον Τραμπ. Οι ανησυχίες του σχετίζονται με το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τα ίδια περιορισμένα αποθέματα για να στηρίξουν κρίσιμες δεσμεύσεις ασφαλείας: την άμυνα της Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, της Νότιας Κορέας έναντι της Βόρειας Κορέας και των ευρωπαϊκών συμμάχων απέναντι στη Ρωσία.

Το ενδεχόμενο αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους υπερέκτασης της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

