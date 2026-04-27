Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ

Νέα επίθεση του Φρίντριχ Μερτς στον Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Συγκεκριμένα ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από τους Ιρανούς, όπως μεταδίδει το Bloomberg σήμερα (27.04.2026).

«Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας

Λοιπόν, αμφισβητώντας ανοιχτά τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε – ούτε λίγο ούτε πολύ – ότι οι ΗΠΑ «ξεφτιλίζονται» από τους ηγέτες της Τεχεράνης, τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος αγωνίζεται να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου, μετέδωσε το Bloomberg.

Με ασυνήθιστα ειλικρινείς όρους, ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι δεν βλέπει «ποια στρατηγική έξοδο επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης ενεργούν «με μεγάλη επιδεξιότητα – ή μάλλον με μεγάλη επιδεξιότητα δεν διαπραγματεύονται», αναφέρει το ίδιο δίκτυο ενημέρωσης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδίως από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς μιλώντας σε μία ομάδα μαθητών γυμνασίου στη δυτική Γερμανία τη Δευτέρα.

Ο Μερτς προσπάθησε να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας με τον Τραμπ, μεταξύ άλλων με μία επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Μάρτιο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες επέδειξαν σχετική ευθυμία. Ωστόσο, ο καγκελάριος, η κυβέρνηση του οποίου αντιμετωπίζει την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων και το πλήγμα που δέχεται η πρώτη οικονομία της Ευρώπης, έχει υιοθετήσει μία πιο επικριτική στάση απέναντι στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Επαναλαμβάνοντας ότι οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ευρώπης δεν είχαν συμβουλευτεί από την κυβέρνηση Τραμπ πριν από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Μερτς είπε ότι είχε εκφράσει τον σκεπτικισμό του απευθείας στον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε δύο συνομιλίες.

«Αν ήξερα ότι αυτό θα συνεχιζόταν για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα χειροτερεύε, θα του είχα εκφράσει την άποψή μου ακόμα πιο έντονα», πρόσθεσε ο Μερτς στους μαθητές του σχολείου στο Marsberg, στην εκλογική του περιφέρεια.

Το δίδαγμα από προηγούμενους πολέμους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν ή το Ιράκ, είναι ότι το πρόβλημα έγκειται στο πώς να τερματιστούν τέτοιες συγκρούσεις, δήλωσε ο Μερτς.

«Από αυτή την άποψη, ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε ο Merz. Ωστόσο, δεν είδε άμεση προοπτική για τέλος, με το Ιράν να είναι ισχυρότερο από ό,τι περίμεναν οι αντίπαλοί του και τους Αμερικανούς να στερούνται μιας πειστικής διαπραγματευτικής στρατηγικής. Ο πόλεμος, είπε, πλήττει τη Γερμανία.

«Αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας απόδοση και πρέπει επομένως να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», είπε.

