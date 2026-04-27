«Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας

Για «κατασκευασμένες πληροφορίες» κάνει λόγο η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο

27 Απρ. 2026 19:32
Pelop News

Φρικιαστικές κατηγορίες περί κανιβαλισμού μεταξύ Ρώσων στρατιωτών που επιχειρούν στο μέτωπο της Ουκρανία διατυπώνει το Κίεβο, επικαλούμενο πληροφορίες των στρατιωτικών του υπηρεσιών, την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Sunday Times, οι συνθήκες διαβίωσης στην πρώτη γραμμή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σκληρές.

Στενά του Ορμούζ: Με περιορισμό κυκλοφορούν τα πλοία, τι λέει το Ιράν

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ουκρανοί αξιωματικοί στρατιωτικών πληροφοριών παρείχαν φωτογραφικό υλικό και ηχητικά αποσπάσματα, τα οποία φέρονται να προέρχονται από υποκλαπείσες συνομιλίες Ρώσων στρατιωτικών. Όπως υποστήριξαν, το υλικό συλλέχθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram από ειδικούς κυβερνοασφάλειας.

Ουκρανός στρατιώτης ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για τουλάχιστον πέντε περιστατικά κατά τα οποία Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να κατανάλωσαν νεκρούς συναδέλφους τους. Εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, τα περιστατικά φαίνεται να ήταν μεμονωμένα και να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι δυσκολίες ανεφοδιασμού ήταν εντονότερες.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι φερόμενοι ως δράστες πιθανόν βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση λόγω των συνθηκών στο πεδίο της μάχης και οδηγήθηκαν σε ακραίες ενέργειες. Ωστόσο, η εφημερίδα δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς των ουκρανικών πηγών, ενώ η Ρωσία απορρίπτει συστηματικά παρόμοιες αναφορές ως «ψευδείς».

Σκότωσε δύο συναδέλφους του
Σε μία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, στρατιώτης με το διακριτικό «Khromoy» φέρεται να σκότωσε δύο συναδέλφους του και να επιχείρησε να καταναλώσει μέρος του σώματός τους. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, ο στρατιώτης ανήκε στο 95ο Σύνταγμα της 5ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Φρουράς, που υπάγεται στην 51η Στρατιά. Η υπόθεση φέρεται να αναφέρθηκε μέσω Telegram στον υποδιοικητή τάγματος αναγνώρισης της μονάδας.

Φωτογραφικό υλικό που διαβιβάστηκε περιλάμβανε εικόνες με εμφανή σημάδια ακραίας βίας, ενώ ανεξάρτητη εκτίμηση ειδικού χειρουργού, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα δεν συνάδουν με τυπικά τραύματα μάχης, αλλά φαίνεται να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται, Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να καταγγέλλουν συναδέλφους τους για παρόμοιες πράξεις, ενώ σε μία συνομιλία διοικητής μονάδας φέρεται να επιπλήττει στρατιώτη για τέτοια συμπεριφορά.
Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2025 ηχητικό απόσπασμα που φέρεται να αποτυπώνει συνομιλία μεταξύ Ρώσων στρατιωτικών σχετικά με περιστατικό κανιβαλισμού, κατά το οποίο ένας στρατιώτης φέρεται να δολοφόνησε και να κατανάλωσε συνάδελφό του.

Για «κατασκευασμένες πληροφορίες» μίλησε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο
Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένες πληροφορίες» που προέρχονται από την ουκρανική στρατιωτική προπαγάνδα. Ακόμη, επισημαίνεται ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερες συγκρούσεις για την αποδόμηση της εικόνας του αντιπάλου, όπως συνέβη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την πολιορκία του Λένινγκραντ.

Ωστόσο, υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές για σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων, με αιχμαλώτους στρατιώτες να καταγγέλλουν ότι υποφέρουν από έλλειψη τροφής στο μέτωπο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έως και 10.000 Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν οικειοθελώς το προηγούμενο έτος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι δυσκολίες στον ανεφοδιασμό είναι πιθανές, ιδίως υπό συνθήκες ακραίου χειμώνα. Ο ειδικός στρατιωτικός αναλυτής Μπράντλεϊ Μάρτιν σημείωσε ότι η υποστήριξη των στρατευμάτων δεν αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα για τον ρωσικό στρατό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή.

Παρόμοια προβλήματα φαίνεται να έχουν επηρεάσει και τις ουκρανικές δυνάμεις. Δημοσίευμα του The Guardian ανέφερε ότι στρατιώτες της 14ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας έμειναν χωρίς επαρκή τροφή για περίπου δύο εβδομάδες, αναγκασμένοι να λιώνουν χιόνι για πόσιμο νερό

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:12 Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ
20:01 Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της
19:54 Υπόθεση Τεμπών: Και το ελληνικό δημόσιο βλέπει «ανθρώπινο λάθος»
19:43 Πρωτομαγιά: Τα αυξημένα μέτρα της τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
19:32 «Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας
19:21 «Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι
19:11 Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου
19:00 Οταν οι μεγάλες αλήθειες παραμερίζονται
18:50 Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων!
18:40 Εύβοια: Θανάσιμος τραυματισμός 70χρονου αγρότη, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
18:31 Κλήρωση και αποτελέσματα σε Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
18:20 Ντοκουμέντο στη Χίο: Κακοποίηση 98χρονου από οικιακή βοηθό, του τραβάει τα μαλλιά και τον χτυπάει στο κεφάλι
18:10 «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα», σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο
18:00 Αιγιάλεια: «Επαναστάτησαν» οι εργαζόμενοι σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς – Για ποιο λόγο
17:54 Η Ολυμπιάδα πρώτες κινήσεις με παραμονή Δαρείου-Ρουμελιώτη
17:49 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής – Τι ζητά από την αντιπολίτευση
17:47 Η Ισπανία προτρέπει τους πολίτες να αγοράσουν αεροπορικά γιατί θα ανέβουν 50%
17:41 «Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη», μήνυμα απόγνωσης από παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα
17:40 Στενά του Ορμούζ: Με περιορισμό κυκλοφορούν τα πλοία, τι λέει το Ιράν
17:35 Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ