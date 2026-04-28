Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα μίλησε για μια συμφωνία που, όπως τόνισε, ενισχύει την ενεργειακή και εθνική ασφάλεια στην περιοχή.
Στα Τίρανα βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και παρέστη στην τελετή υπογραφής για 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
Η συμφωνία αφορά την Αλβανία, τη Venture Global και την Aktor LNG USA, με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να κάνει λόγο, σε ανάρτησή της στο «Χ», για μια ιστορική συμφωνία που συνδέεται με την ενεργειακή ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
🇺🇸🇦🇱🇬🇷 https://t.co/HC3tYNoM9W
— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) April 28, 2026
Η συμφωνία για LNG από τις ΗΠΑ
«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη δέσμευση, ύψους 6 δισ. δολαρίων, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την εθνική ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που αξιοποιούν το έργο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, υπογράμμισε τον ρόλο της τριμερούς συνεργασίας, αναφέροντας: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News