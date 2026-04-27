Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκαν στις ΗΠΑ τα πλάνα με τον Στίβεν Μίλερ και την έγκυο σύζυγό του, Κέιτι Μίλερ, μετά τους πυροβολισμούς που προκάλεσαν πανικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η εκδήλωση πραγματοποιούνταν στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και η αίθουσα μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνικό αναστάτωσης. Δημοσιογράφοι και καλεσμένοι έσπευσαν να καλυφθούν κάτω από τραπέζια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκαν άμεσα από τη σκηνή.

Ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε ότι ήταν μέλος πολιτικής ομάδας γνωστής ως «The Wide Awakes».

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Τραμπ: «Δεν είμαι βιαστής»- Λεπτό προς λεπτό η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών

Τα πλάνα με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ανάμεσα στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχώρισαν τα πλάνα με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, και τη σύζυγό του, Κέιτι Μίλερ, η οποία είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί τους.

Οι εικόνες δείχνουν την Κέιτι Μίλερ, μητέρα τριών παιδιών, εμφανώς τρομοκρατημένη, να προσπαθεί να απομακρυνθεί από την αίθουσα. Ο Στίβεν Μίλερ φαίνεται να τη βοηθά να σηκωθεί από το τραπέζι και, μαζί με άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, να την οδηγεί προς ασφαλές σημείο.

Ωστόσο, τα ίδια πλάνα προκάλεσαν έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις.

Stephen Miller using his prego wife as human shield pic.twitter.com/esYJGKqj2D — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 26, 2026

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο Μίλερ χρησιμοποίησε την έγκυο σύζυγό του ως «ανθρώπινη ασπίδα» στην προσπάθειά του να φύγει από τον χώρο. Οι κατηγορίες αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, κυρίως από Δημοκρατικούς, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και την παραίτησή του.

Άλλοι, αντίθετα, έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, λέγοντας ότι η εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να προστατεύσει τη σύζυγό του και να την απομακρύνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η ανάρτηση της Κέιτι Μίλερ μετά το περιστατικό

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η ίδια η Κέιτι Μίλερ δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από τη βραδιά, στην οποία ποζάρει με τον σύζυγό της στο «κόκκινο χαλί».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, επιχείρησε να δώσει έναν πιο προσωπικό τόνο στα όσα συνέβησαν.

«Μια αξέχαστη βραδιά στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου… Το τέταρτο παιδί μας είχε σίγουρα μια περιπετειώδη βραδιά. Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές και στις απίστευτες Μυστικές Υπηρεσίες», έγραψε.

Κάτω από την ανάρτησή της, φίλοι και ακόλουθοι εξέφρασαν την ανακούφισή τους που η ίδια και το μωρό είναι καλά, με σχόλια όπως «Χαίρομαι που είστε καλά» και «Ευτυχώς είσαι εσύ και το μωρό ασφαλείς».

Η αντίδραση του Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς

Μετά τα γεγονότα της 25ης Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εντελώς απρόσμενη».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «άμεση και αποτελεσματική αντίδραση» από τη Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου.

Όπως ανέφερε, ένας άνδρας επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου έχοντας μαζί του πολλαπλά όπλα, όμως ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας που, όπως είπε, «ενήργησαν πολύ γρήγορα».

Το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί ανεβάζουν τους τόνους για τη στάση του Στίβεν Μίλερ, ενώ προβληματισμοί φέρεται να διατυπώνονται ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών.

Ποια είναι η Κέιτι Μίλερ

Η Κέιτι Μίλερ είναι πολιτική podcaster και τηλεπερσόνα. Παντρεύτηκε τον Στίβεν Μίλερ το 2020 και μαζί έχουν τρία παιδιά, μία κόρη και δύο γιους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένει το τέταρτο παιδί τους. Αν και δεν έχει γνωστοποιήσει επίσημα την ημερομηνία τοκετού, εκτιμάται ότι το μωρό αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού.

