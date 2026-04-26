Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς

26 Απρ. 2026 12:44
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τι του είπε η σύζυγός του Μελάνια λίγες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο Washington Hilton, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιγράφοντας το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοκαριστικό και έντονα φορτισμένο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρχικά δεν ήταν σαφές τι είχε συμβεί, καθώς ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος την ώρα της εκδήλωσης.

Όπως είπε, βρισκόταν δίπλα στη Μελάνια Τραμπ όταν ακούστηκε ο ήχος, σημειώνοντας ότι αρχικά θεώρησε πως μπορεί να ήταν «ένα δίσκος που έπεσε» ή κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Μελάνια αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι πολύ πιο σοβαρό.

«Ήταν ένας κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον Τραμπ να τονίζει ότι η Πρώτη Κυρία έδειξε μεγάλη ψυχραιμία και επίγνωση της κατάστασης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ιδιαίτερα τραυματικό» για τη σύζυγό του, επισημαίνοντας ότι οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές και αιφνίδιες.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μελάνια Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για την ασφάλειά του, λόγω των πολλαπλών απόπειρων εναντίον του στο παρελθόν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Πρώτη Κυρία τού έχει τονίσει πολλές φορές ότι «είναι μια επικίνδυνη δουλειά».

