Ουάσιγκτον : Σοκάρει το μανιφέστο του δράστη, δείτε τι έγραψε

26 Απρ. 2026 19:53
Σοκάρουν τα όσα είδαν το “φως της δημοσιότητας” για το «μανιφέστο» του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αυτοαποκαλούνταν «Friendly Federal Assassin» («Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» η ακριβής μετάφραση) σε ένα ανατριχιαστικό μανιφέστο που συνέταξε πριν από την επίθεση.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν έστειλε το ανατριχιαστικό «αντι-Τραμπ» κείμενο στα μέλη της οικογένειάς του μόλις 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, όπου διεξαγόταν το πολυτελές γκαλά του Τύπου το βράδυ του Σαββάτου.

Το «μανιφέστο» του δράστη

Το κείμενο παραδόθηκε στην αστυνομία από έναν συγγενή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το μανιφέστο του Άλεν ανέφερε:

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν “κάποιος άλλος” καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες.

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι “επέλεξαν” να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο», αναφέρουν τα αποσπάσματα που δίνονται στο φως της δημοσιότητας.

Στους στόχους του 31χρονου περιλαμβάνονταν «αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εξαιρουμένου του διευθυντή του FBI Kash Patel):Είναι στόχοι, κατά σειρά προτεραιότητας από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο».

