Λευκός Οίκος: «Δεν συνεργάζεται ο δράστης», οπλισμένος σαν «αστακός»

Οι εξελίξεις τρέχουν στο θέμα της επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε. Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, σύμφωνα με τον Μπλανς. Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.

Είχε νόμιμα όπλα

Ο συλληφθείς αγόρασε δύο όπλα νόμιμα το 2023 και το 2025, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία πριν από τον πυροβολισμό. Στο πλαίσιο του συνήθους πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 31χρονος που άνοιξε πυρ

Ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των Αρχών ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι απόφοιτος του Caltech, εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και είναι δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Hilton όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο.

Νέα στοιχεία από αρχεία της Federal Election Commission δείχνουν ότι είχε πραγματοποιήσει δωρεά ύψους 25 δολαρίων στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Ήταν οπλισμένος σαν «αστακός»

Ο Άλεν τέθηκε υπό κράτηση αφού «όρμησε» μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας και προσπέρασε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο του χώρου, σύμφωνα με τις αρχές. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων, την ώρα που οι αστυνομικοί σπεύδουν προς το μέρος του με προτεταμένα όπλα. Ο δράστης δεν τραυματίστηκε από πυρά, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια.

Το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο πολύ την αίθουσα της δεξίωσης σχολιάζεται εκτενώς στα social media με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπήρχε κάποιο κενό στα μέτρα ασφαλείας του χώρου, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Άλεν.

Δημοσιογράφος του BBC που ήταν παρών στο event και περιέγραψε την εμπειρία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι, παρά τον αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το ξενοδοχείο, οι έλεγχοι στην είσοδο ήταν περιορισμένοι. «Ο άνδρας στην είσοδο περιορίστηκε σε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου, από απόσταση περίπου δύο μέτρων. Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα, όπου ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή μετάλλων, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν όταν σκάναρε την τσέπη του σακακιού μου. Δεν μου ζήτησαν να αδειάσω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Συνολικά, τα μέτρα ασφαλείας θύμιζαν μια τυπική δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς την παρουσία εν ενεργεία προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

