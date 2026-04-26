Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Την ώρα που επικρατούσε πανικός στην αίθουσα του Χίλτον (όπως φαίνεται από το κεντρικό στιγμιότυπο), κάποιοι και κάποιες ήταν στον κόσμο τους

26 Απρ. 2026 15:08
Pelop News

Απίστευτο, αλλά αληθινό! Την ώρα που επικρατούσε πανικός μετά τους πυροβολισμούς και το κομφούζιο και η αίθουσα του Χίλτον, μετά το σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αδειάσει από κόσμο, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους συνέχισαν να απολαμβάνουν το φαγητό τους, να βγάζουν σέλφις και να αρπάζουν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ο άνδρας να κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, πεταμένα ποτήρια και αστυνομικούς που προσέχουν την αίθουσα.

Κοιτώντας «χαμένος» δεξιά και αριστερά, και εντελώς μόνος του, παρακολουθεί το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τσιμπολογά από το πιάτο του.

Ακόμη ένα βίντεο από το Χίλτον έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας αυτή τη φορά δημοσιογράφους να μαζεύουν τα πράγματά τους -και όχι μόνο- από τα τραπέζια.

Στα πλάνα φαίνονται δημοσιογράφοι, μετά τους πυροβολισμούς, να τραβούν φωτογραφίες σηκώνοντας ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας.

Η αίθουσα θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» αλλά η selfie πρέπει να τραβηχτεί.

Εντύπωση προκαλεί και μία συγκεκριμένη παρευρισκόμενη που δεν σηκώνει ένα αλλά δύο μπουκάλια αλκοόλ, προτού φύγει και εκείνη από την αίθουσα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
