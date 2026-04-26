Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Απίστευτο, αλλά αληθινό! Την ώρα που επικρατούσε πανικός μετά τους πυροβολισμούς και το κομφούζιο και η αίθουσα του Χίλτον, μετά το σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αδειάσει από κόσμο, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους συνέχισαν να απολαμβάνουν το φαγητό τους, να βγάζουν σέλφις και να αρπάζουν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ο άνδρας να κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, πεταμένα ποτήρια και αστυνομικούς που προσέχουν την αίθουσα.

Κοιτώντας «χαμένος» δεξιά και αριστερά, και εντελώς μόνος του, παρακολουθεί το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τσιμπολογά από το πιάτο του.

Ακόμη ένα βίντεο από το Χίλτον έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας αυτή τη φορά δημοσιογράφους να μαζεύουν τα πράγματά τους -και όχι μόνο- από τα τραπέζια.

Στα πλάνα φαίνονται δημοσιογράφοι, μετά τους πυροβολισμούς, να τραβούν φωτογραφίες σηκώνοντας ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας.

Η αίθουσα θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» αλλά η selfie πρέπει να τραβηχτεί.

Εντύπωση προκαλεί και μία συγκεκριμένη παρευρισκόμενη που δεν σηκώνει ένα αλλά δύο μπουκάλια αλκοόλ, προτού φύγει και εκείνη από την αίθουσα.

