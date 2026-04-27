Η επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου αποκτά νέα διάσταση, καθώς πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ φέρεται να γλίτωσε σοβαρό τραυματισμό όταν το κινητό του τηλέφωνο ανέκοψε την πορεία σφαίρας.

Ο πράκτορας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ και υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψε τη στιγμή που ένοπλος κινήθηκε προς την περιοχή των ανιχνευτών μετάλλων στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, με τη σφαίρα να πλήττει το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το κινητό που ανέκοψε τη σφαίρα

Σύμφωνα με συνοπτική αναφορά των αρχών, την οποία επικαλείται το The Atlantic, η πορεία της σφαίρας αναχαιτίστηκε εν μέρει χάρη στο κινητό τηλέφωνο που είχε πάνω του ο πράκτορας.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός του πράκτορα «πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία».

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε εκδήλωση όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο ύποπτος και τα ευρήματα των αρχών

Ως ύποπτος για την επίθεση ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:35 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου, στο Washington Hilton.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ύποπτο «μοναχικό και παρανοϊκό δράστη», μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν είχε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια. Παράλληλα, εντοπίστηκε μανιφέστο με «αντιχριστιανικό» περιεχόμενο, το οποίο φέρεται να είχε στείλει σε συγγενικά του πρόσωπα λίγο πριν από την επίθεση.

Στο ίδιο κείμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοπροσδιοριζόταν ως «Friendly Federal Assassin».

Στο στόχαστρο κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως ο Άλεν είχε στο στόχαστρο αξιωματούχους της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο να περιλαμβάνεται πιθανότατα στους πιθανούς στόχους.

Ο 31χρονος αποφοίτησε το 2017 από το California Institute of Technology, με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ήταν μέλος της χριστιανικής κοινότητας του πανεπιστημίου, καθώς και της ομάδας NERF.

Τα NERF είναι παιχνίδια που εκτοξεύουν μαλακά βελάκια και είναι δημοφιλή τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Ο Άλεν φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα NERF του πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, χρήση πυροβόλου όπλου και ενδεχομένως απόπειρα δολοφονίας.

Η υπόθεση έχει ανοίξει νέα συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις στις ΗΠΑ, ειδικά όταν σε αυτές παρευρίσκονται ο πρόεδρος και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

