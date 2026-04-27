Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει νέα μέτρα ασφαλείας για τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής του τα τελευταία δύο χρόνια. Ανάμεσα στα μέτρα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι και το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Fox News, Πίτερ Ντούσι, βρίσκονται «σε εξέλιξη συζητήσεις» στα ανώτατα επίπεδα για το αν ο Τραμπ θα πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιεί αλεξίσφαιρο γιλέκο όταν εμφανίζεται δημόσια.

Το ζήτημα επανήλθε μετά το νέο περιστατικό ασφαλείας στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον χώρο της εκδήλωσης. Το γεγονός προκάλεσε νέα ερωτήματα για το πώς ο δράστης κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά σε σημείο όπου βρίσκονταν ο πρόεδρος, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και βουλευτές.

Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας για τον Τραμπ

Αμερικανοί αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου επανεξετάζουν πλέον το πλαίσιο ασφαλείας που εφαρμόζεται σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις, ειδικά μετά το περιστατικό στο Washington Hilton.

Δύο πρώην πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και τρεις ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνεται πως εφάρμοσαν αποτελεσματικά το σχέδιο προστασίας του προέδρου το βράδυ του Σαββάτου.

Ο φερόμενος ως δράστης ακινητοποιήθηκε πριν φτάσει στο επίπεδο του υπογείου του ξενοδοχείου, όπου επρόκειτο να μιλήσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους άκουσαν τους πυροβολισμούς εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας ανέδειξε, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, κενά στον σχεδιασμό.

Τα ερωτήματα γίνονται ακόμη πιο έντονα, καθώς τα μέτρα ασφαλείας για τον Τραμπ είχαν ήδη ενισχυθεί μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Εξετάζεται μεγαλύτερη περίμετρος προστασίας

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους επιβολής του νόμου, το πιο άμεσο συμπέρασμα από το περιστατικό είναι ότι το προσωπικό ασφαλείας ενδέχεται να χρειαστεί να επεκτείνει την περίμετρο προστασίας γύρω από τον πρόεδρο σε μεγάλους δημόσιους χώρους.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ταλαιπωρία στο κοινό, ωστόσο θεωρείται πιθανό μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η περίμετρος ασφαλείας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ είναι συχνά πολύ πιο εκτεταμένη από εκείνη που είχε οριστεί το βράδυ του Σαββάτου.

Στο δείπνο των ανταποκριτών, οι καλεσμένοι έπρεπε να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων για να μπουν στην αίθουσα εκδηλώσεων. Για την πρόσβαση, όμως, στο ξενοδοχείο αρκούσε ένα εισιτήριο.

Σύμφωνα με άτομο που έχει άμεση γνώση του σχεδιασμού της εκδήλωσης, αρκετοί προσπάθησαν να μπουν χρησιμοποιώντας εισιτήριο της προηγούμενης χρονιάς.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο άνδρας από την Καλιφόρνια, ο οποίος φέρεται να έτρεξε και να πέρασε την ασφάλεια έχοντας μαζί του πολλαπλά όπλα, φαίνεται πως απέφυγε ακόμη και αυτόν τον βασικό έλεγχο, καθώς είχε κάνει check-in στο ξενοδοχείο τις ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Τι εξετάζουν οι μυστικές υπηρεσίες

Ο Μπιλ Γκέιτζ, ο οποίος υπηρέτησε για έξι χρόνια στην Ομάδα Αντιμετώπισης Επιθέσεων της Μυστικής Υπηρεσίας και σήμερα είναι διευθυντής προστασίας στελεχών στην SafeHaven Security Group, εκτίμησε ότι οι ανασκοπήσεις μετά το περιστατικό θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στη μεταφορά των ανιχνευτών μετάλλων σε μεγαλύτερη απόσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να διευρυνθεί η εξωτερική περίμετρος ασφαλείας.

«Η Μυστική Υπηρεσία θα πρέπει να βρει τρόπους να διασφαλίσει καλύτερα μεγάλα ξενοδοχεία, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση στους πελάτες και στη λειτουργία τους», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να βελτιώσει και τον συντονισμό για την απομάκρυνση άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων σε περίπτωση κρίσης.

Μετά τους πυροβολισμούς, διαφορετικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, από τους Αμερικανούς Ομοσπονδιακούς Μάρσαλς έως την

Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας, απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους. Το γεγονός αυτό ανέδειξε ότι το σύνθετο δίκτυο υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την προστασία διαφορετικών υψηλόβαθμων προσώπων μπορεί να οδηγήσει σε κινήσεις που μοιάζουν ασυντόνιστες.

Πόσο γρήγορα απομακρύνθηκαν οι αξιωματούχοι

Σύμφωνα με ανάλυση βίντεο και ήχου, ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τη σκηνή λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα μετά τους τελευταίους πυροβολισμούς.

Ωστόσο, χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από την αίθουσα ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Για τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ο χρόνος αποχώρησης έφτασε περίπου τα 150 δευτερόλεπτα.

Ο Ντον Μιχάλεκ, πρώην ανώτερος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που έχει εργαστεί σε προηγούμενα δείπνα ανταποκριτών στο Washington Hilton, ανέφερε ότι η ασφάλεια ολόκληρου του χώρου αποτελούσε πάντα δύσκολη υπόθεση.

«Είμαι βέβαιος ότι η Υπηρεσία θα επανεξετάσει τη διάταξη και πιθανότατα θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο την περίμετρο, λόγω όσων συνέβησαν», δήλωσε.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου αργά το Σάββατο, ανέφερε ότι το Washington Hilton «δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο».

