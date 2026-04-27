Η παρέλαση ομογένειας στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, με χιλιάδες ομογενείς, συλλόγους, κοινότητες, σχολεία και οργανώσεις από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τον Καναδά και την Ελλάδα να τιμούν την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ιδιαίτερο συμβολισμό της μεγάλης παρέλασης του απόδημου ελληνισμού, η οποία αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

102 ομάδες και 46 άρματα στην 5η Λεωφόρο

Η παρέλαση ξεκίνησε στη 1:30 το μεσημέρι, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Πρόεδρος της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Λου Κάτσος, με αντιπροέδρους τους Γιάννη Στρουμπάκη, Γιώργο Παραλέμο, Γιώργο Βενιζέλο και Γιώργο Μειντάση.

Εκτελεστική διευθύντρια ήταν η Γεωργία Κοντζαμάνη, ενώ υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης ήταν ο Σταύρος Παπαγερμανός.

Συνολικά, στην παρέλαση συμμετείχαν 102 ομάδες και 46 άρματα, σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής μνήμης, πίστης, παράδοσης και κοινοτικής παρουσίας.

Μεγάλοι τελετάρχες της φετινής παρέλασης ήταν ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος. Ως οργανωτικοί τελετάρχες τιμήθηκαν η οργάνωση Hellenic Initiative και η Capital Link του Νικόλα και της Όλγας Μπορνόζη.

Τιμητικοί τελετάρχες ανακηρύχθηκαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Συγκίνηση για την παρουσία των Ευζώνων

Την πομπή άνοιξε η έφιππη φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ακολούθησαν το λάβαρο της Ομοσπονδίας, οι σημαίες της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ιστορικά λάβαρα της Ελληνικής Επανάστασης.

Ανάμεσά τους ήταν τα λάβαρα των Καλαβρύτων, της Καλαμάτας, της Μάνης, της Εξόδου του Μεσολογγίου, της Κρήτης, του Πόντου και του Ρήγα Φεραίου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι απέσπασαν θερμό χειροκρότημα σε όλη τη διαδρομή. Ο ήχος από τα καρφιά των τσαρουχιών τους δημιούργησε έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα στους θεατές, ενώ η παρουσία τους παρέπεμψε στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η μεταφορά της σημαίας της Ακρόπολης από αριστούχους μαθητές ελληνικών κοινοτήτων.

Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης η Κορακιάνα Φιλαρμονική «Σπύρος Σαμάρας» από την Κέρκυρα, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, πολιτιστικό και χορευτικό συγκρότημα από τη Λάρισα, καθώς και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύλλογοι, σχολεία και οργανώσεις της ομογένειας

Στο κύριο μέρος της παρέλασης, υπό τους ήχους ελληνικών εμβατηρίων, όπως η «Μακεδονία Ξακουστή», συμμετείχαν δεκάδες άρματα και εκπρόσωποι ελληνορθόδοξων ενοριών, κοινοτήτων και οργανώσεων.

Ανάμεσά τους ήταν ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος, η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, η Παγκυπριακή Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Ομοσπονδία Αμερικανοκυπριακών Οργανώσεων FCAO, το Αμερικανοκυπριακό Επιμελητήριο, η Παγκυπριακή Ένωση Αμερικής, η AHEPA και η Παναρκαδική Ομοσπονδία.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι κρητικές οργανώσεις Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία, η Ελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελληνίδων Επαγγελματιών.

Στην 5η Λεωφόρο βρέθηκαν και δεκάδες ιστορικά και τοπικά σωματεία, μεταξύ των οποίων Πόντιοι, Χιώτες, Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Λάκωνες, Δωδεκανήσιοι, Μεσσήνιοι, Θρακιώτες, Σαμιώτες και Κερκυραίοι.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία της νέας γενιάς, με ελληνικά σχολεία, μαθητικούς συλλόγους και φοιτητικές οργανώσεις από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής να συμμετέχουν δυναμικά.

Οι επίσημες παρουσίες από Ελλάδα, Κύπρο και ΗΠΑ

Στην ίδια ενότητα της παρέλασης συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και οι βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανάσης από τη Νέα Δημοκρατία και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην παρέλαση παρέστησαν ακόμη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπυρίδων Διαμαντόπουλος.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπήθηκε από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αντώνη Αλεξανδρίδη, τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά, και τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, πρέσβη Ιφιγένεια Καναρά.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν η αναπληρώτρια επικεφαλής της πρεσβείας στην Ουάσιγκτον Μυριάνθη Σπαθή και ο Γενικός Πρόξενος στη Νέα Υόρκη Κυριάκος Πογιατζής.

Την παρουσίαση της παρέλασης ανέλαβαν ο Δημήτρης Α. Φίλιος, ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Μιχαήλ Στράτης και η Μαριάννα Αποστολάτου.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή σωμάτων ασφαλείας και δημοσίων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών ήταν η τελετουργική μπάντα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Υπηρεσίας Σωφρονιστικών Καταστημάτων, της Υπηρεσίας Πάρκων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου, οι θεατές χειροκροτούσαν κάθε τμήμα της πομπής, σε μια διοργάνωση που συνδύασε ιστορική μνήμη, εκκλησιαστική παρουσία, συλλογική οργάνωση και το μήνυμα διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές της διασποράς.

Η δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας

Πριν από την παρέλαση, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν τελέστηκε η επίσημη εορταστική δοξολογία, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε:

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε και μία υπόσχεση, όλοι μαζί, ότι βεβαίως αγωνιζόμαστε για δημοκρατία και ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά εάν χρειαστεί δίνουμε υπόσχεση υπό το βλέμμα της Παναγίας που μας κοιτάει από ψηλά, ότι θα πράξουμε το ίδιο με τους προγόνους μας, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή μας, προκειμένου να προασπίσουμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά Κύπρο».

Στη δοξολογία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «η ιστορία της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τους Ελληνοαμερικανούς».

«Η ανεξαρτησία δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι θρίαμβος απέναντι στις αντιξοότητες, απόρριψη της καταπίεσης, μαρτυρία μικρών πράξεων αλληλεγγύης που, χρόνο με τον χρόνο, εξελίχθηκαν σε κίνημα. Δεν είναι κάτι που χαρίζεται. Είναι κάτι που κατακτάται. Σε κάθε εκδοχή της, όπου κι αν πραγματοποιήθηκε — στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, σε ολόκληρο τον κόσμο — το έργο της ανεξαρτησίας υπήρξε έργο των ανθρώπων», ανέφερε ο κ. Μαμντάνι.

