Το Ιράν βάζει όρους στον Τραμπ για να σταματήσει ο πόλεμος: Άνοιγμα Στενών Ορμούζ και άρση αποκλεισμού πρώτα

Η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση μέσω Πακιστάν, επιχειρώντας να διαχωρίσει την κρίση στα Στενά του Ορμούζ από το πυρηνικό πρόγραμμα

27 Απρ. 2026 8:02
Pelop News

Το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας προτεραιότητα στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές που επικαλείται το Axios, η ιρανική ηγεσία επιχειρεί με αυτή την κίνηση να ξεπεράσει το εσωτερικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην Τεχεράνη σχετικά με τις παραχωρήσεις που απαιτούν οι ΗΠΑ στο πυρηνικό πεδίο.

Η πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο Πακιστάν, προβλέπει τρία βασικά σημεία: άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, άρση του αποκλεισμού που πλήττει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, επέκταση της εκεχειρίας ή ακόμη και μόνιμο τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η αποδοχή μιας τέτοιας συμφωνίας θα σήμαινε για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την απώλεια του κυριότερου εργαλείου πίεσης που διαθέτει αυτή τη στιγμή: του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί τη συνέχιση της πίεσης, προκειμένου να επιτύχει την απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τη μακροχρόνια αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε με έντονο τρόπο τις συνέπειες του αποκλεισμού στις ιρανικές υποδομές, τονίζοντας ότι το Ιράν διαθέτει περιθώριο μόνο λίγων ημερών πριν προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου.

Το Σαββατοκύριακο η κρίση επιδεινώθηκε μετά την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, όπου δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Ο Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει νόημα σε μια τέτοια μετακίνηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σήμερα, ο Αραγτσί αναμένεται να συναντηθεί στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ ο Τραμπ πρόκειται να συγκαλέσει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει πρωτίστως την ασφάλεια του αμερικανικού λαού, αποτρέποντας την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ