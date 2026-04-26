Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αν θέλει το Ιράν ας πάρει τηλέφωνο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πάρουν τα αποθέματα ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αν θέλει το Ιράν ας πάρει τηλέφωνο»
26 Απρ. 2026 19:18
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε καλές, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι.  Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ» στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων. Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πάρουν τα αποθέματα ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

