Ιράν: Στο Πακιστάν ο Αραγτσί για νέες επαφές

Μπορεί τελικά η συνάντηση με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ να μην έγιναν, ωστόσο στο Πακιστάν επιστρέφει ξανά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εν μέσω επαφών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην σύγκρουση της Μ. Ανατολής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ προερχόμενος από το Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε την θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιστρέφει στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Μόσχα.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

