Ιράν: Στο Πακιστάν ο Αραγτσί για νέες επαφές

Ο επικεφαλής των Ιρανών στην συνέχεια αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Μόσχα.

26 Απρ. 2026 19:00
Pelop News

Μπορεί τελικά η συνάντηση με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ να μην έγιναν, ωστόσο στο Πακιστάν επιστρέφει ξανά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εν μέσω επαφών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην σύγκρουση της Μ. Ανατολής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ προερχόμενος από το Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε την θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιστρέφει στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Μόσχα.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Γαλλία: Θρίλερ με Έλληνα σωματοφύλακα στο Παρίσι
20:10 Σπουδαία απόδραση για τις γυναίκες του Ατρόμητου
20:00 Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον…κήπο και έστειλαν μήνυμα
19:53 Ουάσιγκτον : Σοκάρει το μανιφέστο του δράστη, δείτε τι έγραψε
19:43 Χάλκινο μετάλλιο οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
19:37 Ικαρία: Άνδρας χωρίς τις εθίσεις του σε δύσβατο σημείο
19:28 «Ασημένιος» ο Ν. Μπαλαούρας της Εκρηξης Πατρών
19:18 Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αν θέλει το Ιράν ας πάρει τηλέφωνο»
19:07 Η ΑΕ Βαρθολομιού τίναξε τη μπάνκα, 2-2 με Γαργαλιάνους κι όλα γίνονται! – Βίντεο
19:00 Ιράν: Στο Πακιστάν ο Αραγτσί για νέες επαφές
18:50 Το υδροπλάνο προσγειώθηκε ξαφνικά στην Αμφιλοχία
18:41 Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη χωρίς πτυχίο
18:33 Ετοιμος να πανηγυρίσει την άνοδο ο Ατρόμητος
18:28 Νέα νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη
18:19 Λευκός Οίκος: «Δεν συνεργάζεται ο δράστης», οπλισμένος σαν «αστακός»
18:10 Πρόκριση στην τελική φάση για τους Εφηβους του ΝΟΠ
18:00 Πλήγμα στον Τουρισμό της Αχαΐας λόγω πολέμου, φέτος μόνο το 30% των κρατήσεων
17:50 Οι θρύλοι από το λαγκάδι στο Καπελέτο
17:40 Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι Δευτέρα βράδυ η τελική προθεσμία
17:30 Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιθέσεις κατά στόχων στο Λίβανο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
