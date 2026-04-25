Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Όλα δείχνουν ότι σε μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά από εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν με τον Αμπάς Αραγτσί να αποχωρεί από το Πακιστάν και τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνει το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα (25/4/2026) από το Πακιστάν μετά από συνομιλίες, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναντ Τραμπ λέει ότι ακύρωσε το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

