Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες

25 Απρ. 2026 19:24
Pelop News

Όλα δείχνουν ότι σε μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά από εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν με τον Αμπάς Αραγτσί να αποχωρεί από το Πακιστάν και τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνει το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα (25/4/2026) από το Πακιστάν μετά από συνομιλίες, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναντ Τραμπ λέει ότι ακύρωσε το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Κλείσιμο ματιού στον έφηβο εαυτό: Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο φόβος κάθε είδους
19:48 Καιρός: Βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, γενικά αίθριος στην υπόλοιπη χώρα
19:36 Όρμπαν: Παραδίδει την έδρα του στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας
19:24 Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ
19:12 Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
19:00 Αθήνα: Σύλληψη 19χρονου, που επιχείρησε να εισάγει κάνναβη με δέμα για να την διακινήσει
18:48 Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που ο άνδρας επιχείρησε να εισβάλει με αεροβόλο
18:36 Ο Μακρόν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου, η Γαλλία θα επενδύσει περισσότερα, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Χανιά: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγιάς
18:12 Ερντογάν: Απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις επιθέσεις σε σχολεία
18:00 «Το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιείται», ως την ώριμη δύναμη της επόμενης ημέρας βλέπει το Κίνημα ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης
17:51 Ζώδια σήμερα: Ο Ουρανός στους Διδύμους φέρνει μεγάλες ανατροπές
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
