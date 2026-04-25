Το Μάλι βυθίζεται σε νέα κρίση ασφαλείας, μετά από συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν τζιχαντιστικές οργανώσεις και αντάρτες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν από νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπαμακό, αλλά και σε άλλες πόλεις, ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις και ένοπλες οργανώσεις που κινήθηκαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο στρατόπεδα και άλλες εγκαταστάσεις, ενώ η κατάσταση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο των αρχών όσο και των διεθνών αποστολών που βρίσκονται στη χώρα.

🇲🇱Mali is under coordinated attack right now. But what exactly is happening and why? Gunmen hit Bamako and several cities simultaneously this morning, including the main military base at Kati, home of military ruler General Goita, and areas near the international airport.

Επιθέσεις σε Μπαμακό και άλλες περιοχές του Μάλι

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ προχώρησαν από κοινού σε επιθέσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι στόχοι βρίσκονταν τόσο στο Μπαμακό όσο και σε άλλες περιοχές του Μάλι, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ευρύτερης και οργανωμένης επιχείρησης.

Προς το μεσημέρι, οι αντάρτες Τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Η στρατιωτική χούντα λέει ότι η κατάσταση ελέγχεται

Το Μάλι, χώρα του Σάχελ, κυβερνάται από στρατιωτική χούντα, η οποία κατέλαβε την εξουσία έπειτα από δύο διαδοχικά πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021.

Η στρατιωτική ηγεσία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους, τους οποίους χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, η κινητοποίηση διεθνών αποστολών δείχνει το εύρος της ανησυχίας για την εξέλιξη των συγκρούσεων.

ΗΠΑ και ΟΗΕ ζητούν περιορισμό μετακινήσεων

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό και ο ΟΗΕ ζήτησαν από τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η οδηγία αυτή δόθηκε ενώ οι συγκρούσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη και ενώ υπήρχαν αναφορές για επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Ο Charlie Werb, αναλυτής της Aldebaran Threat Consultants, έκανε λόγο για επίθεση πρωτοφανούς κλίμακας από το 2012.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012, όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της χώρας», δήλωσε.

Η μακρά κρίση ασφαλείας στο Σάχελ

Το Μάλι αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ασφαλείας από το 2012.

Η αποσταθεροποίηση της χώρας τροφοδοτείται από επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, αλλά και από τη δράση αυτονομιστικών και εθνοτικών οργανώσεων, όπως το FLA.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα ήδη εύθραυστο περιβάλλον, σε μια χώρα που παραμένει στο επίκεντρο της αστάθειας στην περιοχή του Σάχελ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



