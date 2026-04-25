Σαμ Άλτμαν: Η συγγνώμη της OpenAI μετά την επίθεση με οκτώ νεκρούς σε σχολείο του Καναδά

Η OpenAI είχε αποκλείσει τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ στο ChatGPT, όμως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί πριν από την τραγωδία.

Σαμ Άλτμαν: Η συγγνώμη της OpenAI μετά την επίθεση με οκτώ νεκρούς σε σχολείο του Καναδά
25 Απρ. 2026 14:07
Pelop News

Ο Σαμ Άλτμαν ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, μετά την αποκάλυψη ότι η αστυνομία δεν είχε ενημερωθεί για τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ στο ChatGPT, ο οποίος είχε ήδη απαγορευθεί από την OpenAI.

Η Βαν Ρούτσελααρ σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο της καναδικής κωμόπολης τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η επιστολή του Σαμ Άλτμαν

Σε επιστολή με ημερομηνία 23 Απριλίου, ο επικεφαλής της OpenAI εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ενημερώθηκαν σχετικά με τον λογαριασμό της δράστιδας στο ChatGPT.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα από την εταιρεία, ο λογαριασμός της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ είχε απαγορευθεί από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, λόγω παραβιάσεων των κανόνων της OpenAI.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η εταιρεία, τα κριτήρια που ίσχυαν τότε δεν επέτρεψαν την ειδοποίηση της αστυνομίας για την υπόθεση.

Επικοινωνία με τις αρχές στον Καναδά

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι συνομίλησε με τον δήμαρχο του Τάμπλερ Ριτζ, Ντάριλ Κρακόβκα, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Εμπι, για την τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «απίστευτη» την οδύνη που βιώνει η καναδική κωμόπολη μετά την επίθεση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η OpenAI είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με στόχο να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

14:07 Σαμ Άλτμαν: Η συγγνώμη της OpenAI μετά την επίθεση με οκτώ νεκρούς σε σχολείο του Καναδά
