Μουντιάλ 2026: Εισιτήριο-σοκ 2 εκατ. ευρώ για τον τελικό στη Νέα Υόρκη

Σάλο προκαλούν οι τιμές που εμφανίζονται για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, με ορισμένα εισιτήρια να κινούνται σε εξωπραγματικά επίπεδα. Το κόστος στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και για θέσεις πίσω από το τέρμα.

25 Απρ. 2026 13:00
Pelop News

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι τιμές που καταγράφονται για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί το επόμενο καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με το μεγαλύτερο σοκ να αφορά τον τελικό της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον τίτλο είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουλίου 2026 στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης και στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA εμφανίζονται τιμές που ξεφεύγουν από κάθε προηγούμενο.

Εισιτήριο πίσω από το τέρμα στα 2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τέσσερις θέσεις Κατηγορίας 1, τοποθετημένες πίσω από το ένα τέρμα, διατίθενται προς 2 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία.

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό για τις τέσσερις συγκεκριμένες θέσεις αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, παρότι τα ίδια εισιτήρια είχαν αποκτηθεί αρχικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Η εικόνα αυτή έχει ανοίξει νέα συζήτηση γύρω από την αγορά μεταπώλησης και το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη διοργάνωση μπορεί να παραμένει προσβάσιμη για τον μέσο φίλαθλο.

Η προμήθεια της FIFA

Η FIFA έχει διευκρινίσει ότι δεν καθορίζει η ίδια τις τιμές μεταπώλησης, ωστόσο παρακρατεί προμήθεια 15% τόσο από την πλευρά του αγοραστή όσο και από την πλευρά του πωλητή.

Με βάση αυτό το ποσοστό, αν ένα τέτοιο εισιτήριο πωληθεί τελικά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που θα εισπράξει η FIFA από τη συναλλαγή φτάνει περίπου τις 300.000 ευρώ.

Και τα «φθηνά» σε εξωπραγματικά επίπεδα

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ακραίες περιπτώσεις εισιτηρίων εκατομμυρίων. Ακόμη και οι πιο προσιτές διαθέσιμες θέσεις για τον τελικό κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη, καθώς πλησιάζουν τις 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των φιλάθλων, η παρουσία σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μοιάζει πλέον σχεδόν απαγορευτική.

Νέα συζήτηση για την εμπορευματοποίηση του θεάματος

Οι τιμές αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο έχει απομακρυνθεί το κορυφαίο ποδοσφαιρικό θέαμα από τον απλό φίλαθλο.

Το Μουντιάλ παραμένει η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, όμως η αγορά εισιτηρίων, ειδικά μέσα από τη μεταπώληση, δείχνει πως η ζήτηση, η εμπορική εκμετάλλευση και η κερδοσκοπία μπορούν να εκτινάξουν το κόστος σε επίπεδα που προκαλούν σοκ ακόμη και για ένα γεγονός αυτού του μεγέθους.

