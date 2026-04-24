Ζευγάρι από τη Φλόριντα, που είχε καταθέσει αγωγή κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μετά τη γέννηση παιδιού μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν οι γενετικοί γονείς του μωρού.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση, καθώς η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς υποστήριζαν ότι το παιδί που γεννήθηκε δεν είχε καυκάσια χαρακτηριστικά, παρότι οι ίδιοι είναι λευκοί και πίστευαν ότι είχε εμφυτευθεί ένα από τα δικά τους έμβρυα.

«Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας παραδόθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι γενετικοί γονείς του μωρού μας», ανέφεραν μέσω του δικηγόρου τους, Τζακ Σκαρόλα.

Το ζευγάρι, που είχε στραφεί νομικά κατά της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των γενετικών γονέων του παιδιού, τονίζοντας ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τρόπο που θα προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή.

«Αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα»

Σε δήλωσή τους, σύμφωνα με το People, οι δύο γονείς ανέφεραν ότι η εξέλιξη αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέα ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν.

Όπως σημείωσαν, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για την τύχη των δικών τους εμβρύων, ενώ πλέον θεωρούν ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει ποτέ σαφής απάντηση.

«Μόνο ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο σήμερα όσο ήταν και την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας: θα αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα», ανέφεραν για τη μικρή Σέι, η οποία είναι σήμερα 4 μηνών.

Ο δικηγόρος τους δήλωσε ότι τα ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα αγνοούμενα έμβρυα της Τίφανι και του Στίβεν παραμένουν σε εκκρεμότητα και ότι η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι από εδώ και πέρα αναμένεται να δοθεί βάρος και στο ζήτημα της αποζημίωσης του ζευγαριού για τα έξοδα και το σοβαρό συναισθηματικό τραύμα που, όπως υποστηρίζει, έχουν υποστεί και συνεχίζουν να βιώνουν.

Η προσφυγή στην κλινική και η γέννηση του παιδιού

Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί σε κλινική στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα, στην περιοχή του Ορλάντο, προκειμένου να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν δημιουργήσει και αποθηκεύσει τρία βιώσιμα έμβρυα.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Σκορ πίστευε ότι είχε υποβληθεί σε εμφύτευση ενός από αυτά τα έμβρυα, κάτι που, όπως ανέφεραν, δεν αμφισβήτησαν σε κανένα στάδιο της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν γεννήθηκε το μωρό, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι το παιδί δεν έμοιαζε με κανέναν από τους δύο.

Οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι, παρότι αγαπούν το παιδί «περισσότερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν τα λόγια», αισθάνθηκαν πως είχαν ηθική υποχρέωση να εντοπιστούν οι γενετικοί γονείς του.

Παράλληλα, είχαν εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί το κοριτσάκι από την οικογένειά τους και να παραδοθεί στους βιολογικούς του γονείς. Ο δικηγόρος τους, πάντως, ανέφερε ότι οι βιολογικοί γονείς δεν έχουν διατυπώσει τέτοιο αίτημα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κλινική ανακοίνωσε ότι θα κλείσει, ενώ στις ίδιες εγκαταστάσεις πρόκειται να λειτουργήσει νέα κλινική.

