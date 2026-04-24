Νορβηγία: Σχέδιο για απαγόρευση στα social για μαθητές κάτω των 16 ετών

Μετά την Τουρκία, την Βρετανία και άλλες χώρες και η Νορβηγία φαίνεται ότι μπαίνει στον «χορό» του κύματος για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Εισάγουμε αυτή τη νομοθεσία επειδή θέλουμε μια παιδική ηλικία στην οποία τα παιδιά να μπορούν να είναι παιδιά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Μέτρο για την προστασία της ψηφιακής ζωής των παιδιών

Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα

«Το παιγνίδι, οι φιλίες και η καθημερινή ζωή δεν πρέπει να καταληφθούν από αλγορίθμους και οθόνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία της ψηφιακής ζωής των παιδιών», δήλωσε ο Στέρε.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο ως το τέλος του 2026, πρόσθεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών.

