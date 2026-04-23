Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα

23 Απρ. 2026 19:30
Στην Ιταλία βρέθηκαν τα πτώματα 18 λύκων βρέθηκαν σε εθνικό πάρκο, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μάλιστα σύμφωνα με τις ενδείξεις όλα τα ζώα δηλητηριάστηκαν.

Από την πλευρά τους οι αρχές του εθνικού πάρκου των Αμπρούτσο, του Λάτσιο και του Μολίζε ανέφεραν ότι οκτώ λύκοι βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες σε τρεις διαφορετικές περιοχές του πάρκου, ενώ 10 πτώματα ανακαλύφθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Βρέθηκαν επίσης τρεις νεκρές αλεπούδες και ένα γεράκι.

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε ποινική έρευνα, αναφέρει ο Guardian, όταν δασοφύλακες εντόπισαν ένα -κατά τα φαινόμενα- δηλητηριασμένο δόλωμα κοντά σε πέντε νεκρούς λύκους στην περιοχή της Αλφεντένα, γεγονός που οδήγησε σε υποψίες ότι πέντε άλλοι λύκοι που βρέθηκαν στο Πεσκασερόλι πέθαναν με τον ίδιο τρόπο.

Για τις συνθήκες θανάτου των ζώων διεξάγονται εξετάσεις, αν και οι αρχές του πάρκου δήλωσαν ότι οι ταυτόχρονοι θάνατοι άλλων ειδών ζώων υποδηλώνουν ότι η δηλητηρίαση ήταν εσκεμμένη.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, με δεδομένη την παρουσία ενός σπάνιου υποείδους καφέ αρκούδας που βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης, σε ολόκληρη την οροσειρά των Απέννινων.

Το ιταλικό παράρτημα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) χαρακτήρισε το περιστατικό, ένα από τα «σοβαρότερα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής των τελευταίων 10 ετών» και σημείωσε ότι αποτελούν «μια απαράδεκτη εγκληματική τάση σε μια πολιτισμένη χώρα».

Το WWF Ιταλίας αποδίδει εν μέρει την ευθύνη για τους θανάτους στην ΕΕ, η οποία πέρυσι υποβάθμισε το καθεστώς του λύκου από «αυστηρά προστατευόμενο» σε «προστατευόμενο», σε μια κίνηση που αποσκοπούσε κυρίως στο να διευκολύνει τη θανάτωση και τη διαχείριση των αυξανόμενων πληθυσμών. Η υποβάθμιση αυτή ήρθε μετά από πίεση των αγροτών λόγω της αύξησης των επιθέσεων σε ζώα εκτροφής και υποστηρίχθηκε ένθερμα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επειδή ένας λύκος… σκότωσε το αγαπημένο πόνι της οικογένειάς της, τη Ντόλι.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 20.000 άγριοι λύκοι σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η πλειοψηφία βρίσκεται στην Ιταλία και ακολουθούν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ισπανία.

