Σχεδόν 240 εκατομμύρια δολάρια ζητά ο ιδιοκτήτης μιας εντυπωσιακής έπαυλης στο Μαϊάμι, η οποία έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Σημαδεμένος», με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο.

Το ακίνητο έχει βγει προς πώληση για 237 εκατ. δολάρια και, αν τελικά αλλάξει χέρια σε αυτή την τιμή, μπορεί να καταγραφεί ως ένα από τα ακριβότερα σπίτια που έχουν πουληθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγγελία έρχεται περίπου δύο μήνες μετά την αγορά-ρεκόρ του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για υπό κατασκευή έπαυλη στο Μαϊάμι, αξίας 170 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο επενδυτής Τζον Ντεβάνι είναι εκείνος που διαθέτει προς πώληση τη διάσημη βίλα.

Το σπίτι που γνώρισαν οι φίλοι του «Σημαδεμένου»

Η έπαυλη δεν ξεχωρίζει μόνο για την τιμή της, αλλά και για την ιστορία της. Οι θαυμαστές της ταινίας «Scarface» του 1983 ίσως την αναγνωρίσουν ως το σπίτι του Φρανκ Λόπεζ, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Λόγκια.

Στο ακίνητο βρίσκεται ακόμη το γνωστό γυάλινο ασανσέρ που εμφανίζεται στην ταινία, όπως και στη σκηνή με τη Μισέλ Φάιφερ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ασανσέρ υπάρχει μέχρι σήμερα και λειτουργεί κανονικά.

Στην πραγματικότητα, το σπίτι κατασκευάστηκε γύρω στο 1981 από τον Ρομπέρτο Στρίντινγκερ, πιλότο που αργότερα καταδικάστηκε για διακίνηση κοκαΐνης για το καρτέλ του Μεντεγίν.

Το ακίνητο στη συνέχεια κατασχέθηκε από τις αρχές, πέρασε από διαφορετικούς ιδιοκτήτες και τελικά κατέληξε στον σημερινό του κάτοχο.

Η σύνδεση με τον Ρίτσαρντ Νίξον

Πριν αποκτήσει κινηματογραφική φήμη, η περιοχή συνδεόταν με την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Τη δεκαετία του 1970 αποτελούσε μέρος της χειμερινής κατοικίας του πρώην προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Στο ακίνητο υπάρχει ακόμη ελικοδρόμιο, το οποίο είχε κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση επισκέψεων σημαντικών προσώπων. Ο Νίξον και η οικογένειά του χρησιμοποιούσαν την περιοχή ως καταφύγιο από το κρύο, ενώ κοντά διέμεναν συνεργάτες του και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το αρχικό σπίτι στο οποίο έμενε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον κατεδαφιστεί.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης αξιοποιούσε κυρίως το ελικοδρόμιο και τη μαρίνα του ακινήτου. Η έπαυλη διαθέτει μεγάλη πρόσοψη στη θάλασσα, περίπου 260 μέτρων, με ανεμπόδιστη θέα στο Μαϊάμι.

Μια έπαυλη με ελικοδρόμιο, μαρίνα και πισίνα σε σχήμα πιάνου

‘Scarface’ mansion listed for $237M. Go inside Key Biscayne waterfront estate https://t.co/sJgcq2iruQ — Miami Herald (@MiamiHerald) April 24, 2026

Η λευκή έπαυλη μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής βρίσκεται στο Key Biscayne, σε έκταση 2,38 στρεμμάτων, με πρόσοψη 265 μέτρων πάνω στη θάλασσα.

Η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 1.200 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην τιμή περιλαμβάνονται ιδιωτική αποβάθρα για σκάφη, ελικοδρόμιο 1.858 τετραγωνικών μέτρων πάνω από το νερό και μια εντυπωσιακή πισίνα σε σχήμα πιάνου.

Στο εσωτερικό της, τα ταβάνια φτάνουν τα 7 μέτρα ύψος. Η κουζίνα διαθέτει ανοξείδωτο ατσάλι και ξύλινες λεπτομέρειες, ενώ υπάρχουν και παλιές χρωματιστές επιτοίχιες λεκάνες.

Στο κάτω επίπεδο της έπαυλης βρίσκονται επίσης στούντιο μουσικής και playroom.

