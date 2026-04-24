Ο δίχρονος στον Λευκό Οίκο που βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη θεραπεία που, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, συνέβαλε στην αποκατάσταση της ακοής του μικρού Τράβις Σμιθ. Το παιδί είχε γεννηθεί πλήρως κωφό, όμως μετά τη σχετική θεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε, μπορεί πλέον να ακούει.

🇺🇸TODDLER ROLLS AROUND IN OVAL OFFICE WATCH: 2-year-old Travis Smith makes himself right at home as he gets a shoutout from the President at the White House. pic.twitter.com/iKfwXxYL5q — The Will Cain Show (@WillCainShow) April 23, 2026

Η ιστορία του μικρού Τράβις

Ο μικρός Τράβις βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, Σιέρα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για την περίπτωσή του. Αρχικά, το παιδί αντέδρασε με γέλια και φωνούλες, δίνοντας έναν πιο αυθόρμητο τόνο στην εκδήλωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την ιστορία του παιδιού ως εντυπωσιακή, σημειώνοντας ότι είχε γεννηθεί 100% κωφό, αλλά χάρη στη θεραπεία μπορεί πλέον να ακούει τη μητέρα του να του λέει «σ’ αγαπώ».

Η φαρμακευτική εταιρεία που συνδέεται με τη θεραπεία είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο, μετά από συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων στην αμερικανική αγορά.

President @realDonaldTrump announces the FDA has approved a new drug from Regeneron called Otarmeni—a gene therapy curing a rare disease causing deafness. Sierra’s 2-year-old son can now HEAR ❤️ pic.twitter.com/b7pXAUNbUF — Margo Martin (@MargoMartin47) April 23, 2026

«Του αρέσει να ακούει μουσική και να χορεύει»

Η μητέρα του παιδιού μίλησε με συγκίνηση για την αλλαγή στην καθημερινότητα του γιου της μετά τη θεραπεία και την επέμβαση.

Όπως είπε, ο μικρός μπορεί πλέον να ακούει μουσική, κάτι που φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα. «Του αρέσει πολύ, του αρέσει να χορεύει και αγαπά τα μουσικά όργανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το στιγμιότυπο που έγινε viral

Παρότι η εκδήλωση είχε επίκεντρο το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και τις τιμές των φαρμάκων, ο δίχρονος Τράβις ήταν τελικά εκείνος που έκλεψε την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, άρχισε να κινείται μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ενώ λίγο αργότερα έπεσε στο πάτωμα και ξάπλωσε για μερικά δευτερόλεπτα στο χαλί.

Το στιγμιότυπο γρήγορα έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, με τον Λευκό Οίκο να δημοσιεύει την τρυφερή εικόνα και να τη συνοδεύει με τη φράση «σχεδόν Παρασκευή».

