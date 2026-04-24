Ντόναλντ Τραμπ: Αποκοιμήθηκε σε συνέντευξη Τύπου, τι συμβαίνει; ΒΙΝΤΕΟ

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν κάνει λόγο για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τελευταία ο Ντοναλντ Τραμπ και ενισχύονται όλα αυτά από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον Αμερικάνο Πρόεδρο να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Το επίμαχο απόσπασμα δείχνει τον Τραμπ να κλείνει τα μάτια και να αποκοιμιέται, στη συνέχεια να ξυπνάει για να ξανααποκοιμηθεί σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το βίντεο από το Οβάλ Γραφείο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες στα social media να εκφράζουν έντονη ανησυχία χωρίς να λείπουν και τα επικριτικά σχόλια για την διαύγεια και την υγεία του.

Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today’s pressor in the Oval Office. 😂🤣👇 pic.twitter.com/5nOfQJUzow — Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026



Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατά καιρούς ακουστεί ανησυχητικά σενάρια για προβλήματα στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε πρώιμα στάδια άνοιας και να έχει περάσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συζητήσεις για την υγεία του «φούντωσαν» για τους περίεργους μώλωπες στα χέρια του, επειδή μπερδεύει τις λέξεις του και κοιμάται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Ο βουλευτής Τεντ Λίου έθεσε δημόσια ζήτημα για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδίως όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Ωστόσο, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, στο διάλογο παρενέβησαν και ειδικοί της υγείας. Μιλώντας στο CNN, ο καθηγητής Ιατρικής Τζόναθαν Ράινερ υιοθέτησε πιο ψύχραιμη στάση, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία παραμονής σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα χαμηλής διέγερσης όπως οι συσκέψεις, μπορεί να συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις, όπως η υπνική άπνοια.

