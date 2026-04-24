Τραμπ: «Φανταστική χώρα η Ελλάδα, τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης»

Ιδιαίτερα θετικές αναφορές στην Ελλάδα και την προσωπικότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επεφύλασσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Αμερικανός ηγέτης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως μια «φανταστική χώρα», υπογραμμίζοντας την ουσιαστική συμβολή της σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα και τη βαθιά κατανόηση που επιδεικνύει η Αθήνα στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως απόρροια της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό συντηρητικό δίκτυο Breitbart. Ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Έλληνα πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον «τρομερό τύπο», αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κύρος και την επιρροή που έχει αποκτήσει η ελληνική κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον.

Στην επίμαχη συνέντευξή του, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στο προσκήνιο την ανάγκη για μια διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως μια νέα συμφωνία θα αποτελούσε «κλειδί» για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα θα διασφάλιζε τη σταθερότητα των διεθνών ενεργειακών αγορών. Ειδική μνεία έγινε στη δυνατότητα του προέδρου Τραμπ να επιτύχει μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απρόσκοπτη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός σημείου στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Από την πλευρά του Breitbart, ο πολιτικός συντάκτης Μάθιου Μπόιλ σημείωσε πως οι τοποθετήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού έχουν βαρύνουσα σημασία, υπενθυμίζοντας πως και στο παρελθόν οι προβλέψεις του για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιβεβαιωθεί πλήρως.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για την ελληνική ηγεσία. Παρόμοιο θετικό κλίμα είχε καταγραφεί και πριν από έναν χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, το σταθερό επίπεδο συνεργασίας και την αμοιβαία εκτίμηση ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



