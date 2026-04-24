Αμερική: Στρατιώτης κέρδισε 400.000 δολάρια στο στοίχημα για την σύλληψη Μαδούρο

Ενας Αμερικανός στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ φέρεται να στοιχημάτισε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας πριν οι πληροφορίες γίνουν γνωστές δημοσίως.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη των new york times, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στον Γκάνον γκεν φαν Ντάικ, καθώς φέρεται να πραγματοποίησε συναλλαγές στην πλατφόρμα Polymarket, που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένες πληροφορίες.

«Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) και είναι παράνομο σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία», δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού που υπηρετεί στο Fort Bragg στη Βόρεια Καρολίνα, κέρδισε περισσότερα από 409.000 δολάρια από τον στοιχηματισμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, από το συγκρότημά τους στο Καράκας σε μια δραματική νυχτερινή επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για όπλα και ναρκωτικά. Αμφότεροι τις αρνούνται.

Ο Φαν Ντάικ φέρεται να στοιχημάτισε σχετικά με τον χρόνο και την έκβαση της επιχείρησης, γνωστής ως Operation Absolute Resolve, «με μοναδικό σκοπό το κέρδος», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το DOJ, γύρω στις 26 Δεκεμβρίου 2025, ο Van Dyke δημιούργησε λογαριασμό στο Polymarket και άρχισε να συναλλάσσεται σε αγορές που σχετίζονταν με τον Μαδούρο και τη Βενεζουέλα. Κατηγορείται ότι τοποθέτησε στοιχήματα άνω των 33.000 δολαρίων, ενώ κατείχε διαβαθμισμένες, μη δημόσιες πληροφορίες για την επιχείρηση.

Παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, το Polymarket ανέφερε: «Όταν εντοπίσαμε χρήστη που συναλλασσόταν με βάση διαβαθμισμένες κυβερνητικές πληροφορίες, παραπέμψαμε την υπόθεση στο DOJ και συνεργαστήκαμε με την έρευνά τους».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Η εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης δεν έχει θέση στο Polymarket. Η σημερινή σύλληψη αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί».

Ο Φαν Ντάικ κατηγορείται για παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κλοπή μη δημόσιων πληροφοριών, απάτη σε εμπορεύματα, ηλεκτρονική απάτη και παράνομη χρηματική συναλλαγή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε την Πέμπτη.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων εμπιστεύονται με διαβαθμισμένες πληροφορίες ώστε να εκτελούν την αποστολή τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

