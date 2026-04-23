ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Λουϊζιάνα, αναφορές για τραυματίες

Στις ΗΠΑ μέσα ενημέρωσης στη Λουϊζιάνα αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana, στην πόλη Μπατόν Ρουζ.

Τραμπ: Δεν βιάζομαι καθόλου, το Ιράν είναι αυτό που καίγεται

Κατά πληροφορίες πολλοί πυροβολισμοί ακούστηκαν σε χώρο όπου βρίσκονται καταστήματα φαγητού.

BREAKING: At least 6 people hospitalized in shooting at Mall of Louisiana in Baton Rouge, sources tell local media. pic.twitter.com/mSGciHhhmY — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 23, 2026

Baton Rouge, Louisiana — Reports of an active shooter situation at the Mall of Louisiana, with multiple shots heard in the food court and a large police response now on scene. Situation is developing. More updates to follow. pic.twitter.com/UWLYTaotOZ — Breaking News (@TheNewsTrending) April 23, 2026

Οι πρώτες αναφορές μιλούν για έξι τραυματίες, από τους οποίους δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ακόμη και για δύο ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί.

Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί ή ποια κίνητρα είχε.

