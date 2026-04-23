Τραμπ: Δεν βιάζομαι καθόλου, το Ιράν είναι αυτό που καίγεται

23 Απρ. 2026 22:23
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου» για να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν, για το οποίο λέει ότι είναι αυτό που βιάζεται γιατί έχει χάσει τις ένοπλες δυνάμεις του.

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη λέει ότι είναι συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που τον παρουσιάζουν ως «πιεσμένο» να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τεχεράνη.

Αντίθετα, όπως λέει, μια συμφωνία «θα επιτευχθεί μόνο όταν είναι κατάλληλη και ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο».
Γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Για εκείνους, που είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν το Fake News CNN, και πιστεύουν ότι «ανυπομονώ» να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, σας ενημερώνω ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει — ο χρόνος τρέχει! Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα ΜΜΕ έχουν τόσο χαμηλά νούμερα συνδρομητών και τηλεθεατών είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία. Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά και ραντάρ όπλα του έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες του δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αδιαπέραστος και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους! Μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο όταν είναι κατάλληλη και ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Λίγο πριν εκπνεύσει την Τρίτη η εκεχειρία των δύο εβδομάδων, ο Τραμπ ανακοίνωσε μονομερώς ότι την παρατείνει πρακτικά επ’αόριστον, μέχρι δηλαδή να καταλήξουν οι πλευρές σε συμφωνία.

