ΕΕ: Ομόφωνη έγκριση για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

23 Απρ. 2026 17:25
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ομόφωνα το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με την κυπριακή προεδρία να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας για την υιοθέτησή του. Μαζί με το δάνειο εγκρίθηκε και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η εκταμίευση των πόρων «θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό», ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφερε ότι η απόφαση επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει τις εκταμιεύσεις το συντομότερο δυνατό μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Πώς κατανέμονται τα 90 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΕ, από το συνολικό ποσό των 90 δισ. ευρώ, τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται για μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας, είτε μέσω μακροοικονομικής βοήθειας είτε μέσω του Μηχανισμού για την Ουκρανία. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να καλύψουν τις πιο επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

Τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανικές υποδομές, καθώς και στην προμήθεια αμυντικών προϊόντων. Η σχετική χρηματοδότηση θα μπορεί να στηρίξει πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από τη βιομηχανία της Ουκρανίας, της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και άλλων τρίτων χωρών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «σημαντική ημέρα για την άμυνά μας και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Σε ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι το δάνειο «θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα καταστήσει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους πολίτες».

Στην ίδια τοποθέτηση, επανέλαβε ότι η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει την πρώτη δόση των χρημάτων ήδη από τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Όπως σημείωσε, οι πόροι θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή οπλισμού, στην προμήθεια όπλων από εταίρους, αλλά και στην προετοιμασία του ενεργειακού τομέα και των κρίσιμων υποδομών ενόψει του επόμενου χειμώνα.

19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»
