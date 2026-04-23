Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ομόφωνα το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με την κυπριακή προεδρία να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας για την υιοθέτησή του. Μαζί με το δάνειο εγκρίθηκε και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η εκταμίευση των πόρων «θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό», ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφερε ότι η απόφαση επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει τις εκταμιεύσεις το συντομότερο δυνατό μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Today is an important day for our defense and for our relations with the European Union. The European support loan for Ukraine has been unblocked – €90 billion over two years. This package will strengthen our army, make Ukraine more resilient, and enable us to fulfill our social… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2026

Πώς κατανέμονται τα 90 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΕ, από το συνολικό ποσό των 90 δισ. ευρώ, τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται για μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας, είτε μέσω μακροοικονομικής βοήθειας είτε μέσω του Μηχανισμού για την Ουκρανία. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να καλύψουν τις πιο επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

Τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανικές υποδομές, καθώς και στην προμήθεια αμυντικών προϊόντων. Η σχετική χρηματοδότηση θα μπορεί να στηρίξει πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από τη βιομηχανία της Ουκρανίας, της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και άλλων τρίτων χωρών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «σημαντική ημέρα για την άμυνά μας και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Σε ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι το δάνειο «θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα καταστήσει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους πολίτες».

Στην ίδια τοποθέτηση, επανέλαβε ότι η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει την πρώτη δόση των χρημάτων ήδη από τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Όπως σημείωσε, οι πόροι θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή οπλισμού, στην προμήθεια όπλων από εταίρους, αλλά και στην προετοιμασία του ενεργειακού τομέα και των κρίσιμων υποδομών ενόψει του επόμενου χειμώνα.

