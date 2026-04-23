Αγωγός στη Βοσνία φέρνει νέα σύγκρουση ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Τραμπ

23 Απρ. 2026 17:16
Pelop News

Μια νέα εστία έντασης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διαμορφώνεται με αφορμή σχέδιο για αγωγό φυσικού αερίου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το οποίο συνδέεται με εταιρεία που φέρεται να έχει δεσμούς με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται ο Guardian, οι Βρυξέλλες επιχείρησαν να μπλοκάρουν την ανάθεση μιας ιδιαίτερα επικερδούς σύμβασης για τον αγωγό σε εταιρεία που συνδέεται με τον προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για την πρώτη φορά που η ΕΕ φέρεται να αμφισβητεί τόσο άμεσα επιχειρηματική δραστηριότητα προσώπων από τον στενό κύκλο του.

Ο αγωγός, που θα διασχίζει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προωθείται, σύμφωνα με βοσνιακές πηγές, έπειτα από πολύμηνες πιέσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Οι τοπικές αρχές, κατά το ίδιο δημοσίευμα, κινήθηκαν γρήγορα προς την ανάθεση της σύμβασης σε μια μέχρι πρότινος άγνωστη εταιρεία με έδρα το Ουαϊόμινγκ.

Η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο

Η εταιρεία AAFS Infrastructure and Energy ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και δεν έχει δημοσιοποιήσει τη μετοχική της σύνθεση.

Επικεφαλής της εμφανίζονται ο Τζέσι Μπίναλ, δικηγόρος που υπερασπίστηκε τον Τραμπ έναντι κατηγοριών για υποκίνηση των επεισοδίων στο Καπιτώλιο, και ο Τζο Φλιν, αδελφός του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικλ Φλιν.

Παρά την έλλειψη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε έργα τέτοιου μεγέθους, η AAFS δηλώνει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στον αγωγό και σε άλλες υποδομές στη Βοσνία.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τον Μάρτιο, το κοινοβούλιο της Βοσνίας ενέκρινε νομοθεσία που, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο», καθώς προβλέπει την απευθείας ανάθεση της σύμβασης στην AAFS χωρίς διαγωνιστική διαδικασία.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος της ΕΕ στο Σαράγεβο απηύθυνε ιδιωτική προειδοποίηση προς την πολιτική ηγεσία της χώρας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Σε επιστολή της 13ης Απριλίου, την οποία, όπως αναφέρεται, εξασφάλισε το ερευνητικό μέσο istraga.ba, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος Λουίτζι Σορέκα τόνισε ότι, βάσει της ενεργειακής συμφωνίας ΕΕ – Βοσνίας, είναι κρίσιμο τα σχέδια νόμων να συντονίζονται πλήρως με τις Βρυξέλλες.

«Με αυτόν τον τρόπο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη μπορεί να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και να μην χάσει ευκαιρίες για περαιτέρω ενσωμάτωση και χρηματοδότηση», σημείωσε.

«Προτεραιότητα για τη διοίκηση Τραμπ»

Από την πλευρά του, ο Τζέσι Μπίναλ χαρακτήρισε τον αγωγό «προτεραιότητα για τη διοίκηση Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το έργο προβλέπει τη σύνδεση της Βοσνίας με τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κροατία, επιτρέποντας την εισαγωγή αμερικανικού αερίου σε μια χώρα που, όπως αναφέρεται, εξαρτάται πλήρως από τη Ρωσία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2028, περιλαμβάνοντας και υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως η Βοσνία.

Και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον του Τραμπ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη Βοσνία.

Ο Μάικλ Φλιν, πρώην επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, φέρεται να άσκησε πιέσεις υπέρ της σερβικής εθνικιστικής ηγεσίας της χώρας. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η παρέμβασή του συνέβαλε στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας.

Τον Απρίλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε την Μπάνια Λούκα, πρωτεύουσα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, ενώ ο Ντόντικ έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του στο έργο του αγωγού.

