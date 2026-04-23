Βίντεο από νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων

Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε βίντεο από την επιχείρηση επιβίβασης στο Majestic X, τάνκερ που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Βίντεο από νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων
23 Απρ. 2026 16:10
Pelop News

Βίντεο από τη νέα επιχείρηση αμερικανικών δυνάμεων σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων στον Ινδικό Ωκεανό έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, επιβεβαιώνοντας την επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο Majestic X. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.

Το Majestic X περιγράφεται σε διεθνή δημοσιεύματα ως δεξαμενόπλοιο με σημαία Γουιάνας, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα τόσο βίντεο όσο και εικόνες από την επιχείρηση, στις οποίες διακρίνονται Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.

Το πλοίο είχε στο παρελθόν την ονομασία Phonix και είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2024, με τις ΗΠΑ να το συνδέουν με μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που επικαλούνται διεθνή μέσα, το Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, ανάμεσα στη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο είχε προορισμό το Ζουσάν της Κίνας.

Η επιχείρηση έρχεται λίγο μετά την προηγούμενη αμερικανική κίνηση σε βάρος του τάνκερ Tifani, ενώ το Reuters μετέδωσε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ