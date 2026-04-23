Βίντεο από τη νέα επιχείρηση αμερικανικών δυνάμεων σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων στον Ινδικό Ωκεανό έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, επιβεβαιώνοντας την επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο Majestic X. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.

Το Majestic X περιγράφεται σε διεθνή δημοσιεύματα ως δεξαμενόπλοιο με σημαία Γουιάνας, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα τόσο βίντεο όσο και εικόνες από την επιχείρηση, στις οποίες διακρίνονται Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility. We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Το πλοίο είχε στο παρελθόν την ονομασία Phonix και είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2024, με τις ΗΠΑ να το συνδέουν με μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που επικαλούνται διεθνή μέσα, το Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, ανάμεσα στη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο είχε προορισμό το Ζουσάν της Κίνας.

Η επιχείρηση έρχεται λίγο μετά την προηγούμενη αμερικανική κίνηση σε βάρος του τάνκερ Tifani, ενώ το Reuters μετέδωσε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα.

