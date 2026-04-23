Η Τουρκία και ο ρόλος της στην Ευρώπη βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και στη συνέχεια την παρέμβαση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, μιλώντας το περασμένο σαββατοκύριακο σε εκδήλωση της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, φάνηκε, σύμφωνα με το Politico, να εντάσσει την Άγκυρα στις γεωστρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, «πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην περιέλθει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να σκέφτεται «πιο ευρεία και πιο γεωπολιτικά».

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στην Άγκυρα, καθώς η Τουρκία παραμένει εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και ταυτόχρονα βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχείρησε αργότερα να δώσει διευκρινίσεις, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, λέγοντας ότι η φον ντερ Λάιεν αναφερόταν στη «γεωπολιτική ισχύ, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της χώρας.

Turkey is once again at the heart of a scuffle between European Commission President Ursula von der Leyen and her longtime nemesis, former European Council President Charles Michel.

Η αντίδραση του Σαρλ Μισέλ

Η εξήγηση αυτή δεν έπεισε τον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος αντέδρασε την Τετάρτη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε την Τουρκία «κεντρικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», «βασικό εταίρο στη διαχείριση του μεταναστευτικού», «ενεργειακό διάδρομο», «σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα σύνορα της Ευρώπης» και «σοβαρή περιφερειακή δύναμη».

Στην ίδια τοποθέτηση, πρόσθεσε πως «η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά πρότυπα ή απλοποιώντας την πραγματικότητα», δίνοντας έτσι συνέχεια στη δημόσια διαφωνία του με τη φον ντερ Λάιεν.

.@vonderleyen: Türkiye is: – a core #NATO ally,

– a key migration partner,

– an energy corridor,

– a major defence actor on Europe’s flank,

– and a serious regional power. Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Το παρασκήνιο με το «sofagate»

Η νέα αυτή λεκτική σύγκρουση επανέφερε στο προσκήνιο και τη γνωστή ένταση ανάμεσα στους δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, η οποία είχε αναδειχθεί έντονα κατά την κοινή τους επίσκεψη στην Τουρκία το 2021.

Τότε, στη συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Σαρλ Μισέλ είχε καθίσει δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, ενώ η φον ντερ Λάιεν είχε μείνει να κάθεται σε καναπέ στο πλάι. Το περιστατικό αυτό έμεινε γνωστό ως «sofagate» και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις σχέσεις των δύο.

Η σχέση τους, σύμφωνα με το κείμενο, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, με τη φον ντερ Λάιεν να έχει δηλώσει τότε ότι αισθάνθηκε «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».

Αν και ο Μισέλ είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά τη λήξη της θητείας του το 2024, επανήλθε αυτή την εβδομάδα, κατηγορώντας τη φον ντερ Λάιεν για «αυταρχικό» τρόπο ηγεσίας, σε συνέντευξή του στην Brussels Times.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Η δημόσια στήριξη του Μισέλ προς την Τουρκία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τοποθετήθηκε επίσης μέσω X.

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, 🇨🇾🇪🇺 https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά πρότυπα, να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενόψει και της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στις 23 και 24 Απριλίου στη Λευκωσία.

