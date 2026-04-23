Άτυπη Σύνοδος Κορυφής EE: Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στην Κύπρο

Ξεκινά στην Κύπρο η Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και η ενεργειακή ασφάλεια.

23 Απρ. 2026 9:05
Pelop News

Στη Λευκωσία και την Αγία Νάπα χτυπά από σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, η «καρδιά» της Ευρώπης, καθώς ξεκινά η διήμερη Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Με την Κύπρο να κατέχει την προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία.

Η γεωπολιτική ατζέντα

Οι εργασίες, που ξεκινούν το βράδυ της Πέμπτης, θα επικεντρωθούν στη φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση στο Ιράν. Οι ηγέτες αναμένεται να αναζητήσουν κοινή στρατηγική για:

  • Την ενεργή συμβολή της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση και την ειρήνευση.

  • Τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν σημείο έντασης.

  • Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές των καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση γύρω από το άρθρο 42 παρ. 7 της ΣΛΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, υπό το πρίσμα των νέων απειλών. Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα ενημερώσει μέσω τηλεδιάσκεψης τους ηγέτες για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

Πέραν της κρίσης, οι «27» θα ανοίξουν τον φάκελο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034, θέτοντας τις βάσεις για τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις της Ένωσης.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου με ένα διευρυμένο γεύμα εργασίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εταίροι από τη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

