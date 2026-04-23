Οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκλογική νοθεία εξακολουθούν να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία καταγράφει έντονη καχυποψία και βαθιές κομματικές διαφορές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, δείχνει ότι η πολυετής εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου για την αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας έχει βρει απήχηση σε σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης.

Trump extends ‘rigged’ election claims to Virginia redistricting, without citing evidence pic.twitter.com/tz63iXa7Sk — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) April 23, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τον ισχυρισμό πως υπάρχει μεγάλος αριθμός παραποιημένων ψηφοδελτίων από μη Αμερικανούς πολίτες στις εκλογές των ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 82% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, ενώ περιορίζεται στο 18% μεταξύ των Δημοκρατικών και στο 38% μεταξύ των ανεξάρτητων.

Ιδιαίτερα υψηλή καταγράφεται και η ανησυχία γύρω από τις επιστολικές ψήφους. Περίπου το 53% των συμμετεχόντων απάντησε ότι ανησυχεί για παραποιημένες επιστολικές ψήφους, έναντι 43% που δήλωσε ότι δεν ανησυχεί. Και σε αυτό το ερώτημα, η κομματική διαφορά είναι έντονη, καθώς το 83% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι ανησυχεί, έναντι 33% των Δημοκρατικών.

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.557 ενήλικων Αμερικανών και έχει περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Σταθερή η πόλωση γύρω από τις εκλογές

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ευρεία στήριξη στην υποχρέωση επίδειξης επίσημης ταυτότητας από τους ψηφοφόρους. Συγκεκριμένα, το 77% τάσσεται υπέρ του μέτρου, ανάμεσά τους το 63% των Δημοκρατικών και το 95% των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια ώρα, το 63% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι πιστεύει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 χάθηκαν λόγω νοθείας. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το ποσοστό αυτό έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια.

Στον αντίποδα, μόλις το 9% των Δημοκρατικών και το 21% των ανεξάρτητων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2020 εξαιτίας νοθείας.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στο ερώτημα για την παρουσία ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου στα εκλογικά τμήματα. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει το 62% των Ρεπουμπλικανών, έναντι 23% των Δημοκρατικών και 36% των ανεξάρτητων.

