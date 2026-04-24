Μήνυμα για τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας με 20.000 αρκουδάκια στην Ουάσιγκτον

Η συμβολική εγκατάσταση κοντά στο Καπιτώλιο φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των χιλιάδων ουκρανικών παιδιών που, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε κατεχόμενες περιοχές.

24 Απρ. 2026 17:31
Pelop News

Μια συμβολική εγκατάσταση στο National Mall, κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στρέφει την προσοχή στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Η δράση οργανώθηκε από τις Razom for Ukraine και American Coalition for Ukraine και περιλαμβάνει 20.000 λούτρινα αρκουδάκια τοποθετημένα σε φράχτη. Ο αριθμός τους συμβολίζει τα παιδιά που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές και επιβεβαιώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν μεταφερθεί ή «απελαθεί» στη Ρωσία μετά την εισβολή του 2022.

 

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ανήλικοι ξεπερνούν τις 19.000, με την εγκατάσταση να λειτουργεί ως δημόσια υπενθύμιση της έκτασης του ζητήματος, αλλά και ως κάλεσμα για ισχυρότερη διεθνή κινητοποίηση.

Οι διοργανωτές ζητούν αυστηρότερες κυρώσεις και πιο συντονισμένες ενέργειες, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά στις οικογένειές τους.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολιτικοί, ακτιβιστές και η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όσο οι συνέπειες του πολέμου συνεχίζουν να πλήττουν τους αμάχους.

Σύμφωνα με ουκρανικά στοιχεία, από το 2023 έχουν επιστρέψει περισσότερα από 2.100 παιδιά, μέσα από εθνικές προσπάθειες υπό τον διαμεσολαβητή Ντμίτρο Λουμπινετς.

Ωστόσο, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι μεγάλος αριθμός παιδιών εξακολουθεί να βρίσκεται σε ρωσικό έδαφος ή σε κατεχόμενες περιοχές, ενώ οι διαδικασίες επαναπατρισμού συναντούν σοβαρά εμπόδια.

Αμερικανοί νομοθέτες, μεταξύ των οποίων οι Paul Tonko και Jamie Raskin, ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα σε βάρος όσων εμπλέκονται σε αυτές τις μεταφορές. Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τις διεθνείς προσπάθειες να συνεχίζονται, τόσο μέσω πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης όσο και μέσω ελέγχων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

