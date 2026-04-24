Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 193 αιχμαλώτους πολέμου

Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Λευκορωσία για ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιστροφή των Ουκρανών μαχητών.

24 Απρ. 2026 16:54
Pelop News

Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ανακοίνωσαν σήμερα Μόσχα και Κίεβο, με κάθε πλευρά να επιβεβαιώνει την επιστροφή 193 στρατιωτών.

Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, για την ανταλλαγή μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή του στο Max, ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X.

«Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

 

