Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ανακοίνωσαν σήμερα Μόσχα και Κίεβο, με κάθε πλευρά να επιβεβαιώνει την επιστροφή 193 στρατιωτών.

Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, για την ανταλλαγή μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή του στο Max, ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Russian Ministry of Defense: On April 24, 193 Russian military personnel were returned from the territory controlled by the Kyiv regime, and 193 Ukrainian prisoners of war were transferred in exchange. pic.twitter.com/nsvipYP2u6 — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) April 24, 2026

Την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X.

«Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

