Στο χαμηλότερο σημείο από την εισβολή στην Ουκρανία η δημοτικότητα του Πούτιν

Η πτώση των ποσοστών του Ρώσου προέδρου συνοδεύεται από ερωτήματα για το τι πραγματικά σκέφτονται οι πολίτες σε συνθήκες πολέμου, λογοκρισίας και κρατικού ελέγχου.

24 Απρ. 2026 16:34
Pelop News

Η δημοτικότητα του Πούτιν υποχώρησε για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο 65,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού ρωσικού φορέα δημοσκοπήσεων VTsIOM.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στην κορυφή της ρωσικής εξουσίας από το 1999, είτε από τη θέση του προέδρου είτε από εκείνη του πρωθυπουργού. Είχε οριστεί στην προεδρία από τον Μπόρις Γέλτσιν, οκτώ χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πρώην αντισυνταγματάρχης της KGB, ο Πούτιν έζησε την κατάρρευση της ΕΣΣΔ από το αρχηγείο των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Γερμανία. Αν ολοκληρώσει τη σημερινή εξαετή θητεία του στο Κρεμλίνο, θα ξεπεράσει τον Ιωσήφ Στάλιν και θα γίνει ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας μετά την Αικατερίνη τη Μεγάλη.

Πτώση στις θετικές γνώμες και στην εμπιστοσύνη

Παρότι τα ποσοστά αποδοχής του παραμένουν πολύ υψηλά σε σύγκριση με τα δεδομένα που ισχύουν στις δημοκρατικές χώρες, η εικόνα του Ρώσου προέδρου έχει δεχθεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το VTsIOM, οι θετικές γνώμες για τον Πούτιν μειώθηκαν από 73,3% τον Μάρτιο, ενώ η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του υποχώρησε στο 71%, από 77%.

Οι λόγοι της πτώσης δεν είναι απολύτως ξεκάθαροι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους συνεργάτες του να αναζητήσουν τρόπους στήριξης της οικονομίας, μετά τη συρρίκνωση που καταγράφηκε τους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός του mobile internet, των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των VPN φαίνεται ότι έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε αρκετούς Ρώσους τους τελευταίους μήνες.

Τι σκέφτονται πραγματικά οι Ρώσοι

Το ερώτημα για το τι πραγματικά πιστεύουν οι Ρώσοι παραμένει δύσκολο να απαντηθεί, ειδικά μέσα σε συνθήκες πολέμου, κρατικής καταστολής και λογοκρισίας.

Οι υποστηρικτές του Πούτιν επικαλούνται τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ευρεία αποδοχή της εξουσίας του. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του αμφισβητούν το κατά πόσο οι πολίτες απαντούν με ειλικρίνεια όταν καλούνται να μιλήσουν σε δημοσκόπους μέσα σε ένα τόσο ελεγχόμενο περιβάλλον.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η δημοφιλία του Πούτιν είχε αυξηθεί από 64,3% σε λίγο κάτω από το 80%. Μέχρι πριν από δύο μήνες παρέμενε αρκετά πάνω από το 75%, με ορισμένες πτώσεις μετά τα μέτρα επιστράτευσης που είχαν ανακοινωθεί το 2022, σύμφωνα με το VTsIOM.

Πτώση και για άλλα πολιτικά πρόσωπα

Μείωση καταγράφεται και στην εμπιστοσύνη προς άλλα πρόσωπα της ρωσικής πολιτικής σκηνής. Η εμπιστοσύνη προς τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν υποχώρησε στο 53,8%.

Για τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 36,8%, για τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Γκενάντι Ζιουγκάνοφ στο 32,7%, ενώ για τον επικεφαλής του κόμματος Δίκαιη Ρωσία, Σεργκέι Μιρόνοφ, στο 29,8%.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών στα τέλη Σεπτεμβρίου, το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί ασυνήθιστες προειδοποιήσεις από ορισμένους bloggers και πολιτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία χρειάζεται αλλαγές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ