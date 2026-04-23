Πρίγκιπας Χάρι από το Κίεβο: Έκκληση στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι, σε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και ζήτησε πιο ισχυρή αμερικανική παρέμβαση.

Πρίγκιπας Χάρι από το Κίεβο: Έκκληση στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο
23 Απρ. 2026 17:42
Pelop News

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μία εβδομάδα μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει ηγετικό ρόλο για να βοηθήσει στον τερματισμό της κρίσης.

Μιλώντας σε φόρουμ ασφαλείας στο Κίεβο, ο Χάρι δήλωσε: «Πρόεδρε Πούτιν, κανένα έθνος δεν επωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών της οποίας είμαστε μάρτυρες. Υπάρχει ακόμα μια στιγμή – τώρα – να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να αποτρέψουμε τα περαιτέρω βάσανα για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και να επιλέξουμε μια διαφορετική πορεία».

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε επίσης από την Ουάσινγκτον να κάνει περισσότερα, λέγοντας ότι «αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες». Στην ίδια ομιλία ανέφερε ακόμη ότι «η Ευρώπη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με ουσιαστικούς τρόπους».

Ο Χάρι, βετεράνος του βρετανικού στρατού με θητεία στο Αφγανιστάν, επαίνεσε την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού και την αντίδραση του στρατού της χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά και στις δυνατότητές του στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ομιλία του, σύμφωνα με το Reuters, απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Ουκρανία, αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα αποναρκοθέτησης HALO Trust, το οποίο είχε υποστηρίξει η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς και να συναντηθεί με Ουκρανούς συμμετέχοντες στο Ίδρυμα Invictus Games, που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τη στήριξη τραυματισμένων βετεράνων μέσω του αθλητισμού.

Σε μια ακόμη χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του, ο Χάρι ανέφερε: «Είμαι εδώ ως στρατιώτης που κατανοεί την υπηρεσία, ως ανθρωπιστής που έχει δει το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης και ως φίλος της Ουκρανίας που πιστεύει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον πόλεμο ή να μουδιάσει από τις συνέπειές του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»
