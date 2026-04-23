Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μία εβδομάδα μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει ηγετικό ρόλο για να βοηθήσει στον τερματισμό της κρίσης.

A powerful display of international unity and support. Prince Harry joined by Andrzej Duda and Arseniy Yatsenyuk at an event today. Together in solidarity. Slava Ukraini! #KyivSecurityForum #PrinceHarry #KSF2026 #Kyiv cc @Le_katrina pic.twitter.com/NT5ZWkjaMf — 🇬🇧King 🇬🇧 (@King0243_PJC) April 23, 2026

Μιλώντας σε φόρουμ ασφαλείας στο Κίεβο, ο Χάρι δήλωσε: «Πρόεδρε Πούτιν, κανένα έθνος δεν επωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών της οποίας είμαστε μάρτυρες. Υπάρχει ακόμα μια στιγμή – τώρα – να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να αποτρέψουμε τα περαιτέρω βάσανα για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και να επιλέξουμε μια διαφορετική πορεία».

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε επίσης από την Ουάσινγκτον να κάνει περισσότερα, λέγοντας ότι «αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες». Στην ίδια ομιλία ανέφερε ακόμη ότι «η Ευρώπη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με ουσιαστικούς τρόπους».

Ο Χάρι, βετεράνος του βρετανικού στρατού με θητεία στο Αφγανιστάν, επαίνεσε την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού και την αντίδραση του στρατού της χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά και στις δυνατότητές του στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ομιλία του, σύμφωνα με το Reuters, απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Ουκρανία, αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα αποναρκοθέτησης HALO Trust, το οποίο είχε υποστηρίξει η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς και να συναντηθεί με Ουκρανούς συμμετέχοντες στο Ίδρυμα Invictus Games, που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τη στήριξη τραυματισμένων βετεράνων μέσω του αθλητισμού.

Σε μια ακόμη χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του, ο Χάρι ανέφερε: «Είμαι εδώ ως στρατιώτης που κατανοεί την υπηρεσία, ως ανθρωπιστής που έχει δει το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης και ως φίλος της Ουκρανίας που πιστεύει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον πόλεμο ή να μουδιάσει από τις συνέπειές του».

