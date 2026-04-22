Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό

Νέες σοβαρές καταγγελίες για κίνδυνο στην πυρηνική ασφάλεια διατυπώνει η Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ρωσικά drones και πύραυλοι κινούνται επανειλημμένα σε τροχιές πολύ κοντά στο ανενεργό πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Τη θέση αυτή διατύπωσε στο Reuters ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται να τιμήσει την Κυριακή τη συμπλήρωση 40 ετών από την καταστροφή του 1986.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η περιοχή του Τσερνόμπιλ αλλά και ο πυρηνικός σταθμός του Χμελνίτσκι έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη κοντά σε διαδρομές πτήσης ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal από την αρχή του πολέμου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχουν καταγραφεί 35 τέτοιοι πύραυλοι σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων από πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ σε 18 περιπτώσεις οι ίδιες πτήσεις πέρασαν κοντά και από τα δύο σημεία.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι τέτοιες διαδρομές δεν μπορούν να εξηγηθούν με καθαρά στρατιωτικούς όρους και υποστήριξε ότι λειτουργούν ως μέσο εκφοβισμού. Η ρωσική πλευρά δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κατά τον Κραβτσένκο, από τον Ιούλιο του 2024 έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 92 ρωσικά drones να πετούν σε απόσταση έως πέντε χιλιομέτρων από το προστατευτικό περίβλημα του Τσερνόμπιλ, δηλαδή τη δομή που έχει τοποθετηθεί για να περιορίσει τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας από τον αντιδραστήρα 4.

Το πλήγμα στο προστατευτικό περίβλημα και το κόστος αποκατάστασης

Η συζήτηση για την ασφάλεια του Τσερνόμπιλ δεν είναι θεωρητική. Τον Φεβρουάριο του 2025, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι drone μεγάλου βεληνεκούς έπληξε το New Safe Confinement, το προστατευτικό κέλυφος που καλύπτει τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα. Τότε, τόσο το Κίεβο όσο και η ΙΑΕΑ είχαν αναφέρει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν κανονικά, αλλά η δομή υπέστη ζημιές.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ για να αποκατασταθεί το περίβλημα. Η ίδια η δομή είχε σχεδιαστεί για μακρόχρονη ασφάλεια και είχε κατασκευαστεί με διεθνή χρηματοδότηση, ακριβώς για να περιορίσει τις συνέπειες της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στην ιστορία της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.

Η ΙΑΕΑ και ο φόβος για νέο ατύχημα

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν υιοθετεί τη γλώσσα των ουκρανικών καταγγελιών, ωστόσο έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργεί η στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Reuters μετέδωσε ότι η ΙΑΕΑ καταγράφει συχνά στρατιωτικές κινήσεις κοντά σε ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ενώ έχει καλέσει σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Η ανησυχία αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι το Τσερνόμπιλ είχε μείνει και χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση στις αρχές του 2026, εξαιτίας ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας, όπως ανέφερε τότε η ΙΑΕΑ μέσω Reuters. Το περιστατικό έδειξε ξανά πόσο ευάλωτες παραμένουν ακόμη και οι ανενεργές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε συνθήκες πολέμου.

Το συμβολικό βάρος της επετείου

Οι νέες αποκαλύψεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο βάρος επειδή έρχονται λίγο πριν από την επέτειο της 26ης Απριλίου 1986, όταν η έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ προκάλεσε τη μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην Ευρώπη. Το Κίεβο επιχειρεί να δείξει ότι οι κίνδυνοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένουν ζωντανοί όσο ο πόλεμος αγγίζει πυρηνικές υποδομές.

Η ουσία είναι ότι η Ουκρανία δεν μιλά απλώς για στρατιωτική πίεση, αλλά για κινήσεις που, όπως υποστηρίζει, αγγίζουν τα όρια ενός νέου πυρηνικού ρίσκου. Και ακόμη κι αν δεν έχει καταγραφεί διαρροή ή ατύχημα, η επαναλαμβανόμενη παρουσία πυραύλων και drones τόσο κοντά στο Τσερνόμπιλ αρκεί για να κρατά τον συναγερμό ανοιχτό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

