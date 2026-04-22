Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας, που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ακολούθησε επίθεση με ουκρανικό drone. Η είδηση μεταδόθηκε από ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κρατικά μέσα, ενώ το Reuters ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

A residential building collapsed in Russia’s Syzran after a Ukrainian drone strike, with Russian media saying 11 people were wounded, as Moscow launched fresh overnight attacks on Ukraine’s Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, and Odesa regions pic.twitter.com/K8vPl5ARJb — TVP World (@TVPWorld_com) April 22, 2026

Η Σιζράν βρίσκεται στον ποταμό Βόλγα και θεωρείται στρατηγικά σημαντική για τη Ρωσία, καθώς φιλοξενεί μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Το Reuters σημείωσε ότι από την κατάρρευση ανασύρθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 12, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Σε νεότερες αναφορές, οι αρχές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς, στοιχείο που δείχνει ότι ο απολογισμός μεταβαλλόταν όσο προχωρούσαν οι έρευνες στα συντρίμμια.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τις δικές της επιθέσεις σε ουκρανικές περιοχές. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν τη διαρκή κλιμάκωση του πολέμου, με ολοένα συχνότερα πλήγματα μακριά από την πρώτη γραμμή.

