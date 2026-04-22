Δύο νεκροί στη Σιζράν μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας ύστερα από επίθεση με drone

Η είδηση μεταδόθηκε από ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κρατικά μέσα, ενώ το Reuters ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

22 Απρ. 2026 11:12
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας, που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ακολούθησε επίθεση με ουκρανικό drone. Η είδηση μεταδόθηκε από ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κρατικά μέσα, ενώ το Reuters ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Η Σιζράν βρίσκεται στον ποταμό Βόλγα και θεωρείται στρατηγικά σημαντική για τη Ρωσία, καθώς φιλοξενεί μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Το Reuters σημείωσε ότι από την κατάρρευση ανασύρθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 12, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Σε νεότερες αναφορές, οι αρχές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς, στοιχείο που δείχνει ότι ο απολογισμός μεταβαλλόταν όσο προχωρούσαν οι έρευνες στα συντρίμμια.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τις δικές της επιθέσεις σε ουκρανικές περιοχές. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν τη διαρκή κλιμάκωση του πολέμου, με ολοένα συχνότερα πλήγματα μακριά από την πρώτη γραμμή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
