Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 324 drones και πυραύλους – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Η Ρωσία επιτέθηκε τη νύχτα στην Ουκρανία με 324 drones και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, σε μία ακόμη μεγάλης κλίμακας επιδρομή που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας και προκάλεσε θύματα και ζημιές σε υποδομές. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 309 drones, όμως οι πύραυλοι και 13 drones έπληξαν εννέα περιοχές.

Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα στη Ζαπορίζια, ενώ τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε ότι το θύμα ήταν μία 74χρονη πωλήτρια, η οποία σκοτώθηκε σε περίπτερο, ενώ υπέστησαν ζημιές χώρος στάθμευσης, επιχειρήσεις και κοντινά κτίρια κατοικιών.

Στην πόλη Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι από επίθεση με drones. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάνζα δήλωσε ότι από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές ένα εννιαώροφο κτίριο κατοικιών και ένα διοικητικό κτίριο. Η νέα αυτή επίθεση ήρθε μία ημέρα μετά από πυραυλικό πλήγμα στην ίδια πόλη, από το οποίο είχαν σκοτωθεί πέντε άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί σχεδόν 30.

Στην Τσερκάσι, άλλοι τέσσερις άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά από νυχτερινή επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιχόρ Ταμπούρετς.

Στο νότιο μέτωπο, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι στόχος νέας επίθεσης έγινε και η λιμενική υποδομή της Οδησσού. Ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο για ζημιές σε διοικητικά κτίρια και αποθήκες, επιβεβαιώνοντας ότι τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχεύουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στα ουκρανικά λιμάνια.

Επίθεση με drones αναφέρθηκε επίσης και στην περιφέρεια του Κιέβου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί πλήρης απολογισμός για τις ζημιές.

Η νέα αυτή επιδρομή εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο εντατικοποίησης των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Το Reuters σημειώνει ότι τους τελευταίους μήνες η Μόσχα έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε επιθέσεις με εκατοντάδες drones και πυραύλους, με στόχο τόσο αστικά κέντρα όσο και κρίσιμες ενεργειακές ή λιμενικές υποδομές.

