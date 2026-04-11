Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 175 αιχμαλώτους πολέμου

Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία, με κάθε πλευρά να παραδίδει 175 κρατούμενους, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιστροφή των Ουκρανών, σημειώνοντας ότι οι στρατιώτες που απελευθερώθηκαν είχαν υπερασπιστεί τη χώρα σε διαφορετικά μέτωπα, από την ανατολή έως τον νότο. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι βρίσκονταν σε αιχμαλωσία στη Ρωσία από το 2022.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τους 175 αιχμαλώτους πολέμου, η Ρωσία επέστρεψε επίσης επτά πολίτες που κατάγονταν από την περιοχή του Κουρσκ και κρατούνταν από την ουκρανική πλευρά.

Η νέα αυτή ανταλλαγή προστίθεται στις λίγες ανθρωπιστικές κινήσεις που έχουν καταστεί εφικτές ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση.

