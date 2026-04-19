Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drone στην ρωσική πόλη Τάγκαρονγκ της περιφέρειας Ροστόφ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση είχε στόχο την καταστροφή της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η οποία «θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα αποδυναμώσει την ικανότητά του να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία».
