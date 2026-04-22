Η Ουκρανία γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει από την Τουρκία να διοργανώσει μια πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια νέα προσπάθεια να δοθεί ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες που παραμένουν βαλτωμένες. Τη δήλωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντρίι Σιμπίχα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σιμπίχα ανέφερε ότι το Κίεβο απευθύνθηκε ειδικά στην τουρκική πλευρά, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες, αναζητώντας μια αποδεκτή έδρα για μια τέτοια συνάντηση. Όπως ξεκαθάρισε, η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η Λευκορωσία θεωρείται από το Κίεβο μη ουδέτερος παίκτης, καθώς αποτελεί στενό σύμμαχο της Μόσχας και είχε επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Δύο νεκροί στη Σιζράν μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας ύστερα από επίθεση με drone

Η Τουρκία στο επίκεντρο της ουκρανικής πρωτοβουλίας

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δεν διευκρίνισε ποια ήταν η απάντηση της Άγκυρας στο αίτημα. Επανέλαβε, πάντως, ότι η τουρκική πλευρά ήταν από τις πρώτες στις οποίες απευθύνθηκε το Κίεβο, επιμένοντας πως αν οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα, πλην Μόσχας και Μινσκ, αναλάμβανε τη φιλοξενία, η Ουκρανία θα αποδεχόταν τη διαδικασία.

Η Τουρκία έχει εδώ και καιρό επιδιώξει ρόλο διαμεσολαβητή στον πόλεμο, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία. Το Reuters έχει καταγράψει και παλαιότερα τη διαθεσιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία.

Το μήνυμα του Κιέβου και η στάση της Μόσχας

Η ουκρανική θέση παραμένει σταθερή ως προς την ανάγκη μιας συνάντησης κορυφής που θα μπορούσε να επιταχύνει μια πιθανή πολιτική λύση στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα επιδιώξει απευθείας επαφή με τον Πούτιν, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει συμφωνία για το πλαίσιο, τους όρους και την τοποθεσία μιας τέτοιας συνάντησης.

Από ρωσικής πλευράς, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα, πρόταση που ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει. Αυτή η διάσταση εξηγεί γιατί το Κίεβο δίνει τόσο καθαρά έμφαση στην ανάγκη για μια τρίτη, μη ταυτισμένη έδρα.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρομπότ και drones αναλαμβάνουν ρόλο πεζικού στην πρώτη γραμμή

Επαφές και με τη νέα ηγεσία στην Ουγγαρία

Στο ίδιο πλαίσιο διπλωματικών κινήσεων, ο Σιμπίχα είπε ακόμη ότι έχει ήδη ανταλλάξει μηνύματα με την Ανίτα Όρμπαν, η οποία αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουγγαρία όταν σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες εκλογές. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι το Κίεβο επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτές επαφές σε πολλαπλά μέτωπα, την ώρα που αναζητεί νέο έδαφος για πολιτική πρωτοβουλία.

Ρωσία: Ικανοποίηση στο Κρεμλίνο για τη στάση Μαγιάρ μετά την εκλογή του στην Ουγγαρία

