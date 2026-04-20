Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει όλο και περισσότερο σε μια νέα φάση, όπου ρομπότ και drones αναλαμβάνουν αποστολές που μέχρι πρόσφατα εκτελούσαν στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. Η ουκρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα εδάφους και αέρος δεν περιορίζονται πια σε βοηθητικούς ρόλους, αλλά χρησιμοποιούνται πλέον και σε επιθετικές επιχειρήσεις μάχης.

Russian troops surrendered to robots. Drones and ground bots took a Russian position without infantry and without losses on Ukraine’s side — Telegraph. Zelenskyy: For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned systems. 1/ pic.twitter.com/uljNsMWILO — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) April 15, 2026

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ουκρανικά ρομποτικά συστήματα εδάφους όπως τα Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector και Volia πραγματοποίησαν πάνω από 22.000 αποστολές στο μέτωπο μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι «σώθηκαν ζωές περισσότερες από 22.000 φορές», επειδή ένα ρομπότ μπήκε σε επικίνδυνη περιοχή αντί για στρατιώτη.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και σε μια επιχείρηση που η ουκρανική πλευρά παρουσιάζει ως ορόσημο. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ζελένσκι, για πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου καταλήφθηκε εχθρική θέση αποκλειστικά με μη επανδρωμένες πλατφόρμες, δηλαδή χερσαία ρομπότ και drones, χωρίς συμμετοχή πεζικού και χωρίς απώλειες από ουκρανικής πλευράς. Reuters μετέδωσε επίσης ότι ουκρανική ταξιαρχία χαρακτήρισε την επιχείρηση «την πρώτη ρομποτική έφοδο σε εχθρική θέση με αιχμαλώτους χωρίς εμπλοκή πεζικού».

🇺🇦 Zelensky says Ukraine captured a position using only drones and ground robots: no troops sent in, no losses, enemy surrendered. 22,000+ robotic missions in 3 months proves it’s no fluke. War’s automating fast… even the front line just went remote. Source: Polymarket Intel https://t.co/h90fNRTNcv pic.twitter.com/2FawXyykHQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 13, 2026

Από τον ανεφοδιασμό στις επιθετικές αποστολές

Η μετάβαση αυτή δεν έγινε απότομα. Τα ουκρανικά χερσαία μη επανδρωμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά κυρίως για μεταφορά πυρομαχικών, απομάκρυνση τραυματιών, αναγνώριση και υποστήριξη σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρουσία ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Σταδιακά, όμως, η χρήση τους επεκτάθηκε και σε πιο επιθετικούς ρόλους, καθώς το πεδίο της μάχης έγινε ολοένα πιο θανατηφόρο για το πεζικό λόγω της εκτεταμένης επιτήρησης από drones.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στις 15 Απριλίου ότι εισάγει νέο μοντέλο πολεμικών επιχειρήσεων, στο οποίο οι επιθετικές μονάδες συνδυάζουν εναέρια και χερσαία μη επανδρωμένα μέσα με το πεζικό σε ένα ενιαίο σύστημα μάχης. Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι, παρά τις θεαματικές επιχειρήσεις χωρίς ανθρώπινη παρουσία στην πρώτη γραμμή, το Κίεβο δεν μιλά ακόμη για πλήρη εξαφάνιση του πεζικού, αλλά για σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

🇺🇦 VOLODYMYR ZELENSKYY PRESENT ROBOTIC SYSTEMS USED IN THE BATTLEFIELD OF UKRAINE 🇺🇦 pic.twitter.com/g09hw83Akk — Brian Krijgsman (@BrianKrijgsman) April 14, 2026

Η τεχνολογία ως απάντηση στο πρόβλημα προσωπικού

Η στροφή στα ρομπότ συνδέεται άμεσα και με το διαρκές πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία απέναντι στη μεγαλύτερη αριθμητικά ρωσική δύναμη. Δυτικά δημοσιεύματα που επικαλούνται ουκρανικές πηγές επισημαίνουν ότι ο στόχος είναι τα drones και τα ρομποτικά συστήματα να καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αναγκών στην πρώτη γραμμή, ακριβώς για να μειωθεί η έκθεση στρατιωτών στις πιο επικίνδυνες αποστολές. Αυτή είναι και η λογική πίσω από την εντατική επένδυση της ουκρανικής πλευράς σε μη επανδρωμένα συστήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ευρύτερη αμυντική στρατηγική του Κιέβου. Το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας παρουσιάζει πλέον τη χώρα ως έναν από τους διεθνείς ηγέτες στις τεχνολογίες ασφάλειας, με έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στα ρομποτικά οχήματα εδάφους και στις λύσεις αντιμετώπισης drones. Η ουκρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιοποιεί αυτή την εμπειρία και σε συζητήσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, προσφέροντας τεχνογνωσία σε αντάλλαγμα για πιο μακροπρόθεσμες συνεργασίες ασφάλειας και στήριξη.

Reports that #Ukraine has just made the first capture of a Russian position using only ground/aerial drones are inaccurate. Already in 2025, a unit from 🇺🇦3rd Assault Brigade forced Russian soldiers to surrender using only robots & drones👇🏼 We met them: https://t.co/F7dO6kfk6J https://t.co/3XIMBqdJ5h pic.twitter.com/fjvVPMAX2c — Ibrahim Naber (@IbraNaber) April 14, 2026

Το επόμενο βήμα και τα όρια

Παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό εξέλιξης, η χρήση αυτών των συστημάτων έχει ακόμη όρια. Το Reuters σημειώνει ότι το νέο ουκρανικό μοντέλο μιλά για συνδυασμό μη επανδρωμένων μέσων με πεζικό και όχι για πλήρη αντικατάστασή του. Αυτό υποδηλώνει ότι τα ρομπότ θεωρούνται προς το παρόν πολλαπλασιαστής ισχύος και μέσο μείωσης απωλειών, όχι αυτάρκης λύση για κάθε συνθήκη μάχης.

They say robots are the future of war.

But we believe something else:

The future of the army is people.

Those who learned to pilot and maintain drones.

Who plan every move.

Who bring the systems to the front.

Who endure long hours behind the controls. 📷: 57th Motorized Infantry… pic.twitter.com/DgKIJIaAiI — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2026

Το βέβαιο είναι ότι το ουκρανικό μέτωπο λειτουργεί πλέον ως πραγματικό εργαστήριο για τον πόλεμο του μέλλοντος. Η συστηματική χρήση χερσαίων ρομπότ, drones και δικτυωμένων συστημάτων αλλάζει όχι μόνο τον τρόπο που γίνονται οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και τον τρόπο που άλλοι στρατοί παρακολουθούν τις επόμενες τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις.

