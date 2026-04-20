Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρομπότ και drones αναλαμβάνουν ρόλο πεζικού στην πρώτη γραμμή

Το Κίεβο επενδύει όλο και πιο επιθετικά σε ρομποτικά συστήματα και drones, επιχειρώντας να μειώσει τις απώλειες προσωπικού και να καλύψει κρίσιμες ανάγκες στην πρώτη γραμμή.

20 Απρ. 2026 10:46
Pelop News

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει όλο και περισσότερο σε μια νέα φάση, όπου ρομπότ και drones αναλαμβάνουν αποστολές που μέχρι πρόσφατα εκτελούσαν στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. Η ουκρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα εδάφους και αέρος δεν περιορίζονται πια σε βοηθητικούς ρόλους, αλλά χρησιμοποιούνται πλέον και σε επιθετικές επιχειρήσεις μάχης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ουκρανικά ρομποτικά συστήματα εδάφους όπως τα Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector και Volia πραγματοποίησαν πάνω από 22.000 αποστολές στο μέτωπο μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι «σώθηκαν ζωές περισσότερες από 22.000 φορές», επειδή ένα ρομπότ μπήκε σε επικίνδυνη περιοχή αντί για στρατιώτη.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και σε μια επιχείρηση που η ουκρανική πλευρά παρουσιάζει ως ορόσημο. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ζελένσκι, για πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου καταλήφθηκε εχθρική θέση αποκλειστικά με μη επανδρωμένες πλατφόρμες, δηλαδή χερσαία ρομπότ και drones, χωρίς συμμετοχή πεζικού και χωρίς απώλειες από ουκρανικής πλευράς. Reuters μετέδωσε επίσης ότι ουκρανική ταξιαρχία χαρακτήρισε την επιχείρηση «την πρώτη ρομποτική έφοδο σε εχθρική θέση με αιχμαλώτους χωρίς εμπλοκή πεζικού».

Από τον ανεφοδιασμό στις επιθετικές αποστολές

Η μετάβαση αυτή δεν έγινε απότομα. Τα ουκρανικά χερσαία μη επανδρωμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά κυρίως για μεταφορά πυρομαχικών, απομάκρυνση τραυματιών, αναγνώριση και υποστήριξη σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρουσία ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Σταδιακά, όμως, η χρήση τους επεκτάθηκε και σε πιο επιθετικούς ρόλους, καθώς το πεδίο της μάχης έγινε ολοένα πιο θανατηφόρο για το πεζικό λόγω της εκτεταμένης επιτήρησης από drones.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στις 15 Απριλίου ότι εισάγει νέο μοντέλο πολεμικών επιχειρήσεων, στο οποίο οι επιθετικές μονάδες συνδυάζουν εναέρια και χερσαία μη επανδρωμένα μέσα με το πεζικό σε ένα ενιαίο σύστημα μάχης. Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι, παρά τις θεαματικές επιχειρήσεις χωρίς ανθρώπινη παρουσία στην πρώτη γραμμή, το Κίεβο δεν μιλά ακόμη για πλήρη εξαφάνιση του πεζικού, αλλά για σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Η τεχνολογία ως απάντηση στο πρόβλημα προσωπικού

Η στροφή στα ρομπότ συνδέεται άμεσα και με το διαρκές πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία απέναντι στη μεγαλύτερη αριθμητικά ρωσική δύναμη. Δυτικά δημοσιεύματα που επικαλούνται ουκρανικές πηγές επισημαίνουν ότι ο στόχος είναι τα drones και τα ρομποτικά συστήματα να καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αναγκών στην πρώτη γραμμή, ακριβώς για να μειωθεί η έκθεση στρατιωτών στις πιο επικίνδυνες αποστολές. Αυτή είναι και η λογική πίσω από την εντατική επένδυση της ουκρανικής πλευράς σε μη επανδρωμένα συστήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ευρύτερη αμυντική στρατηγική του Κιέβου. Το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας παρουσιάζει πλέον τη χώρα ως έναν από τους διεθνείς ηγέτες στις τεχνολογίες ασφάλειας, με έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στα ρομποτικά οχήματα εδάφους και στις λύσεις αντιμετώπισης drones. Η ουκρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιοποιεί αυτή την εμπειρία και σε συζητήσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, προσφέροντας τεχνογνωσία σε αντάλλαγμα για πιο μακροπρόθεσμες συνεργασίες ασφάλειας και στήριξη.

Το επόμενο βήμα και τα όρια

Παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό εξέλιξης, η χρήση αυτών των συστημάτων έχει ακόμη όρια. Το Reuters σημειώνει ότι το νέο ουκρανικό μοντέλο μιλά για συνδυασμό μη επανδρωμένων μέσων με πεζικό και όχι για πλήρη αντικατάστασή του. Αυτό υποδηλώνει ότι τα ρομπότ θεωρούνται προς το παρόν πολλαπλασιαστής ισχύος και μέσο μείωσης απωλειών, όχι αυτάρκης λύση για κάθε συνθήκη μάχης.

Το βέβαιο είναι ότι το ουκρανικό μέτωπο λειτουργεί πλέον ως πραγματικό εργαστήριο για τον πόλεμο του μέλλοντος. Η συστηματική χρήση χερσαίων ρομπότ, drones και δικτυωμένων συστημάτων αλλάζει όχι μόνο τον τρόπο που γίνονται οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και τον τρόπο που άλλοι στρατοί παρακολουθούν τις επόμενες τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ